VIDEO Ogromna buktinja u Dagestanu: Pogođen najveći plinovod u republici

Veliki požar izbio je na plinovodu u Kiziljurtu u ruskoj republici Dagestan na sjevernom Kavkazu, nakon tri uzastopne eksplozije, potvrdile su i ruske i ukrajinske strane. Evakuirano je više od 100 ljudi.

Ogroman plamen mogao se vidjeti kilometrima od mjesta incidenta, a hitne službe trenutačno su na terenu i rade na gašenju požara te utvrđivanju okolnosti događaja, prenosi Reuters.

"Prema preliminarnim informacijama, dogodile su se tri eksplozije na magistralnom plinovodu promjera 1.200 milimetara, a okolnosti se još utvrđuju", priopćilo je regionalno ministarstvo za izvanredne situacije.

🔥 More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan



According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.



More than… https://t.co/yMqKs1Izer pic.twitter.com/oqeLrItXFl — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti o razmjerima materijalne štete. Gradonačelnikov ured u Kiziljurtu priopćio je da je izbio požar u industrijskoj zoni grada te da je, prema prvim informacijama, zahvatio plinsku distribucijsku stanicu.

🇷🇺 - Developing: Three explosions hit the Mozdok–Kazimagomed main gas pipeline near Kizilyurt, in Russia's Dagestan republic, on June 9, sending a pillar of fire over the city.



More than 100 people were evacuated, per regional authorities; no casualties have been reported so… pic.twitter.com/nHR7C8hG7h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 9, 2026

Prema pisanju lokalnih medija, evakuirano je više od 100 ljudi, a pogođen je jedan od ključnih plinovoda koji opskrbljuje dijelove južne Rusije i Sjeverni Kavkaz

Na mjesto događaja upućeno je 25 pripadnika hitnih službi i sedam vozila. Vlasti su uspostavile sigurnosni perimetar oko oštećenog dijela plinovoda, dok su vatrogasci i tehnički stručnjaci započeli pregled i sanaciju terena.

Očekuje se i pokretanje istrage koja bi trebala utvrditi kako je došlo do eksplozija ovih razmjera.