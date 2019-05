Poharalo nas je nevrijeme. Kao u nekom povijesnom spektaklu s temom grčke mitologije.

Ono kao kad se na filmskom platnu na Olimpu Zeus posvađa s Aresom i Hefestom, pa lete vjetrovi strijele i gromovi. Klima se mijenja, samo se mi ne mijenjamo jer za svakog nevremena i nabujale rijeke shvatimo da smo i dalje na boks barijeri i zečjem nasipu.

A trebali bi se mijenjati i to u svakom smislu. Jer u suprotnom, kad sam već na grčkim bogovima, sustići će nas Had. Nezgodan je to starogrčki Bog. Tako da je teško odrediti s čime započeti osvrt na tjedan koji je, osim nasipa i barijera potvrdio svu živost i stabilnost starih priča, nebitnih istina, bitnih laži i starih ideologija.

Toliko živih da se koriste i u političko medijskoj operaciji zvanoj afera SMS. Milijan Brkić, target te evidentno frakcijske borbe unutar HDZ-a, navode o mogućem špijuniranju ministra Božinovića je komentirao paralelama s Titom Rankovićem i Jovankom.

I dakako Udbom-sudbom - pa se ravnatelj policije Milina bavi navodima tjednika Nacional, glavni državni odvjetnik je kao Alisa u zemlji čudesa, premijer ništa ne zna mimo javno dostupnog, a mediji razabiru tko u tom igrokazu glumi Tita, tko Rankovića, a tko Jovanku.

Pa SMS umjesto ozbiljne i tajne krim obrade, mic po mic postaje živo kazalište u kojem zastor pada pa se opet diže prema potrebi. Zbunjujući publiku koja čeka rasplet i naklon.

