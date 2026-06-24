FOTO U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin

Policija je u utorak navečer u Zadru zaprimila dojavu o tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen 51-godišnji muškarac, koji je tijekom noći preminuo u bolnici, izvijestila je u srijedu zadarska policija.



Muškarac koji je u noći s utorka na srijedu preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi jest Milan Drača zvani Lalo, rođen 1975. godine.

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 8 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 7 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 1 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Policija na mjestu događaja i dalje provodi očevid. Kod groblja, gdje se incident dogodio, pronađen je automobil kojim se, kako se sumnja, koristio jedan od sudionika tučnjave, piše Slobodna Dalmacija.

Drača je svojedobno bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina i kao komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 5 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 2 Foto: Jure Miskovic/Cropix

U javnosti je često isticao svoj specifični identitet – deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti te je bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata. U Gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s HDZ-ove liste, a kasnije je iz stranke izašao, javno kritizirajući određene političke procese.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, nakon otkaza, odnosno odlaska iz muzeja, bio je kazneno prijavljen. Međutim, Drača je pokrenuo pravnu bitku i na koncu dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 9 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Mjesto na kojem je pretučen Milan Drača, koji je kasnije preminuo - 6 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Bavio se fotografijom i autor je nekoliko zapaženih lokalnih izložbi, a po struci je bio stručni prvostupnik javne uprave. Bio je prepoznatljiv po britkom jeziku i čestim, otvorenim komentarima na društvenim mrežama o stanju u zadarskoj politici i društvu te kao osoba koja je naglašavala povijesnu istinu i braniteljsku tradiciju u Zadru.