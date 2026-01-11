Iskoristio očaj i povjerenje teško bolesnih ljudi! Serijski prevarant i dalje je na slobodi: "Gurnuo me u živo blato i pustio da potonem"

Bruno Ljubić - ime je koje vam vjerojatno na prvu ne znači ništa. Ali desecima obitelji diljem Hrvatske itekako je poznato. Slatkorječiv, naizgled običan čovjek koji se pojavi baš kad ste najslabiji i ponudi pomoć onda kad vam je najpotrebnija. No ta pomoć, na kraju, dolazi s itekako visokom cijenom jer riječ je o nepravomoćno osuđenom prevarantu s podebljim kriminalnim dosjeom, koji pravomoćnost čeka na slobodi gdje i dalje vara ljude.

Žrtva prevare zavapila je ekipi rubrike Poziv koja je istražila priču o serijskom prevarantu.

"Javljam Vam se kako bi probali zaustavili čovjeka koji nas je prevario na najgori mogući način. Dijagnosticiran mi je rak debelog crijeva i čovjek je rekao da ima doktora koji mi može pomoći, a u stvari je samo želio izvući što više novaca - svoju bitku s bolešću ću dobiti, a Vas molim da mi ga pomognete zaustaviti", rekao je Denis.

Ljubić je stvorio obrazac prevare koji povezuje dvije obitelji, iz dva različita grada, u identični filmski scenarij.

Prevara s otrovom škorpiona - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U Rijeci je žrtvi obećao radno mjesto preko ruskog investitora. Ali, iznosi su sve više rasli, a opravdanja postajala nevjerojatnija. Poruke su stizale redovito. Umirujuće, uvjerljive. Povrat novca - nije upitan. Samo treba još malo strpljenja. Iz začaranog kruga nije bilo izlaza. "Uplatila sam mu preko 60 tisuća eura", priznala je žrtva.

U Zagrebu, način rada ostaje isti — Bruno će opet zaigrati na bliskost, povjerenje i rješenja "koja drugi ne nude". Karcinom, četvrti stadij s jedne strane - s druge Ljubić, alternativa i lijek za kojeg tvrdi da dolazi od provjerenog izvora.

"Čovjek je jednostavno došao, ponudio je slamku spasa koju bez razmišljanja primate. Naravno da obrađujete podatke u svojoj glavi, ali cilj vam je jedno izliječiti se", ispričao je Denis.

Poziv Foto: DNEVNIK.hr

Sve djeluje hitno. I sve ima svoju cijenu. Ljubić je preporučio žrtvama otrov od škorpiona kao lijek.

Kako bi otklonio svaku sumnju, Bruno Ljubić spominje i svoje navodne veze s jednim od najpoznatijih abdominalnih kiruga. Na tu prijevaru nasjela je i oboljela Tina Klak. "Rekao je da poznaje tog doktora koji radi na Merkuru, a koji je specijalist za jetre. Rekao je da hitno pošaljem nalaze".

U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode su jasni. "Škorpionov otrov nije registriran kao lijek u RH ni EU i nema odobrenje HALMED-a. Predstavlja ozbiljan rizik jer su sigurnost i podrijetlo takvih proizvoda neprovjereni i time se ozbiljno može ugroziti zdravlje pacijenta".

Pohlepa Brune Ljubića išla je toliko daleko da je prevario i kriminalce. Ekipi rubrike Poziv javilo se više bivših zatvorskih cimera koji potvrđuju da iza slatkorječivog osmijeha stoji hladnokrvni prevarant.

Poziv - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Brunu Ljubića upoznao sam u šibenskom zatvoru. Tamo smo bili cimeri zajedno s još četiri zatvorenika. On nam je odmah došao sa pričom da je bio teško bolestan te da poznaje liječnike i odvjetnike koji bi nam mogli olakšati život u zatvoru. Kada je izašao iz zatvora kontaktirao je članove naših obitelji i prodao im spiku da je u kontaktu s jednim odvjetnikom i da će nam riješiti lakše uvjete boravka. Sve je krenulo s nekih tisuću eura, no sveukupno nas je izvarao za više od 30.000 eura. Kod nas, da tako kažem, pravih kriminalaca je oduvijek vrijedilo jedno pravilo – obitelj se ne dira, ali Bruni Ljubiću ni to nije sveto", ispričao je bivši zatvorenik.

Čovjek s podebljim dosjeom institucije progona uvjerava kako nezaposlen živi od 350 eura invalidnine, ali zato zato na slobodi s nepravomoćnom presudom i potvrđenom optužnicom i dalje neometano operira po svom pomno smišljenom obrascu.

Poziv - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Postoji li rješenje?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o ovom je slučaju razgovarao s odvjetnikom Krešimirom Škaricom i farmakologom Robertom Likićem.

Kako je Škarica ispričao, tijekom ljeta 2024. godine zastupao je pojedine pritvorenike iz istražnog zatvora Šibenik. Tada mu je jedan od pritvorenika ispričao da njegove usluge želi zatražiti i bivši zatvorenik koji je ekipi rubrike Poziv ispričao Ljubićevu prijevaru, a Škarica je poručio da ga kontaktira njegova obitelj.

"Tijekom ljeta se ništa nije događalo, a onda me u rujnu nazvala njegova majka i pitala zašto nisam posjetio njegovog sina u zatvoru, iako mi je ona uplatila 25 tisuća eura, a ja ih nikada nisam vidio. Tada sam shvatio da se radi o prijevari", ispričao je. Slučaj je tada prijavljen policiji, a Ljubić je priznao krivnju.

Farmakolog Likić se osvrnuo na navodni lijek, otrov škorpiona, kojeg je Ljubić žrtvi preporučio umjesto kemoterapije.

"Nijedan djelatnik medicinske struke ne bi preporučio da se kao lijek uzima otrov od škorpiona. To nije registrirani lijek, niti je dodatak prehrani. Mi ne znamo ni kako je proizveden, niti kakvih supstanci ima, to nije sigurno. U ovom slučaju su pacijenti uzimali nešto za što ni sami ne znaju što je, a vrlo vjerojatno je štetno", rekao je.

Likić je preporučio da se prije uzimanja alternativnih preparata pacijenti prvo savjetuju s liječnikom.

Ljubić ima nepravomoćnu osuđujuću presudu za prijevaru te optužnicu iz Rijeke, ali je i dalje na slobodi. Škarica navodi da je Ljubić, prema njegovom saznanju, dobio uvjetnu kaznu.

"Obzirom da je izrečena takva kazna, njemu je to dalo dovoljno vremena da se nastavi baviti s tim", rekao je.

