Ministar obrane Mario Banožić i dalje ostaje pri svom - od subvencioniranog kredita ne odustaje. Ipak, sve okolnosti dodjele provjerit će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Zbog svega, ministra obrane prozvao je MOST - iako je sam čelnik te stranke, Božo Petrov, kada je bio predsjednik Sabora, na isti način - došao do kuće. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Kako je ministru Mariju Banožiću dodijeljen kredit za gradnju kuće - provjeravat će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Otvorili su predmet, a onda će vidjeti i hoće li biti postupka.



Ministar Banožić nije se predomislio. Za Dnevnik Nove TV poručio je kako će konačnu odluku donijeti kada bude imao potpunu informaciju jesu li svi oni koji su subvenciju zartažili, a na istu imali i pravo, nju i dobili, kaže reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.



Ne odustaje od svog stava ni premijer Plenković. Na pitanje misli li da je Banožić trebao povući zahtjev, odgovara: "Niti me pitao kod zahtjeva za kredit, a on sam je ozbiljan čovjek, neka sam objašnjava sve". Upitan je li ga to naljutilo kao šefa, kaže: "Mene nakon ovoliko godina u Vladi malo što ljuti.

Nije Banožić jedini koji je koristio subvencije - isto je učinio i Božo Petrov dok je bio predsjednik Sabora. Poticaj je tražio za sedam članova kućanstva - uračunao je brata i njegovu partnericu. I dok se Petrov ne oglašava, danas ga zdušno brani Nikola Grmoja.



"Meni je apsolutno nedopustivo ako imate nekretninu da uzimate poticaj za gradnju veće nekretnine, ja sam o tome govorio, to nema veze sa slučajem Petrova koji je kao podstanar, liječnik znanosti, dobio APN-ov kredit", rekao je Grmoja.



I sad dodaje - zakonu unatoč, možda bi bilo najbolje da dužnosnici uopće ne koriste takve subvencije. Ali čini se, ne bi se s njim složili ministri...



"Ministra Banožića njegovo dijete može za deset godina pitati: 'Tata, zašto ti nisi uzeo APN, a mogao si?", rekao je Marko Primorac, ministar financija. Njegov kolega ministar Radovan Fuchs pak kaže: "Mislim da je u redu, samim time što su i svi raniji mladi ministri i dužnosnici koristili te kredite." Vili Beroš kaže: "Gledajte, ako neki ministar nema svojih sredstava da riješi stambeno pitanje... Ne znam!"

Po najavama, posljednja je ovo prilika bila ministrima, ali i građanima da riješe uz subvencije svoje stambeno pitanje. Ovakav novi natječaj nije u planu, a prijave za ovaj kojim su Banožić ali i neki drugi dužnosnici sebi zabili autogol - zatvaraju se sutra.

