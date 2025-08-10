Kako su jeli naši stari: Tradicija mještana malog slavonskog sela

Miris jela koja su danas gotovo zaboravljena, a Slavoncima su bila svakodnevno na stolu širio se Crkvarima.

"Temeljac za zapečeni grah. Prženi luk, rajčica, paprika, sve domace u glinenoj posudi, sat vremena priprema luka i povrća i onda ide grah. I to će kroz pola sata biti zapečeni grah!", pojašnjava Marin Pejčević iz MO Crkvari.

Dvadesetak udruga izložilo je slana i slatka starinska jela svog kraja.



"Dva starinska jela koja su naši roditelji, naše bake pripremali. A to su knedle sa šljivama. I još ćemo napraviti jetricu... Ili kako su tu to naši stari rekli džigericu s bijelim lukom, onako ispeći", kaže Elza Blagaja, Orahovačka udruga umirovljenika.

Zrinko Jović na pitanje kakav je omlet kaže: "Odličan. Luk mlad, slaninica još bolja", pa još kad zna da da je sve domaće kaže da je izvrsno.

Nema tradicijskog ručka bez domaćeg kolača.

"Šape, salenjaci, ove neke s orasima starisnek s prhkim tijestom", nabraja Marica Sertić, pred. pjevačke skupine Drumarice, B. Stupnik



"Tačke s pekmezom to je staro jelo", kaže Marija Rončević iz Udruge rukotvorina Zdenci.



"Mi smo napravili crnu pitu, to je recept od moje stare bake", kaže Marijana Balatinac iz Mađarske.



