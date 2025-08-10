Snažan potres pogodio Tursku: Uslijedila još tri potresa

Zapadnu Tursku u nedjelju pogodio je snažan potres magnitude 6 po Richteru.

Prema seizmološkim podacima, potres se dogodio u 16:53 po UTC vremenu (19:53 po lokalnom vremenu). Epicentar je zabilježen nadubini od 11 kilometara.

Ubrzo su Tursku potresla još tri potresa, jačine od 3,7 do 4,6 po Richteru.

Potres je bio lociran 48 kilometara jugoistočno od grada Balıkesira (oko 238 tisuća stanovnika) te 17 kilometara južno od mjesta Bigadiç (oko 15 tisuća stanovnika). Zbog relativno plitke dubine i snage podrhtavanja, potres se snažno osjetio u široj regiji.

Za sada nema službenih izvješća o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, no lokalne vlasti i hitne službe provode procjenu situacije.