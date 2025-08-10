Ograda izazvala kaos u zagrebačkom naselju: "Sudbina cijele zajednice je spala na nečije osobne interese"

Neugodno iznenađenje za stanovnike Badelovog brijega u Sesvetama osvanulo je u petak.

Stanovnici Badelovog brijega imali su jedan put kojim su se spuštali do glavne ceste, za što im je trebalo svega dvije minute. No sada, zbog nove ograde, moraju ići drugim putem – za koji im treba oko 20 minuta i na kojem nema baš nikakvog prolaza za pješake.

"Mi bi sada trebali koristiti cestu kao pješački put. Ona je dosta strma i tu se jedva i dva auta mimoiđu te je dosta opasno", objasnio je Josip Jurić.

Predstavnik stanara ograđene zgrade kao objašnjenje podizanja ograde navodi narušavanje mira.

Rješenje ove situacije, smatra, nije u njegovim rukama, već u rukama nadležnih institucija.

"Sud treba odrediti je li taj alternativni put siguran za pješake ili nije, a ukoliko nije - onda se može zahtijevati da se tu osnuje pravo prolaska preko te čestice", objasnio je sudski vještak Žarko Željko.

Okupljanje stanara u nedjelju jedan je od prvih koraka ljudi koji ne planiraju odustati od borbe za siguran prolaz svih onih koji tamo prolaze već dvadeset godina.



"Sudbina cijele zajednice je spala na nekakve osobne interese stanara koji su došli tu prije možda tri godine", zaključio je Tomislav Biljan.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Tee Johman Nitraj.