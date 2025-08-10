Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
nesiguran prolaz

Ograda izazvala kaos u zagrebačkom naselju: "Sudbina cijele zajednice je spala na nečije osobne interese"

Piše Tea Johman Nitraj/DNEVNIK.hr, 10. kolovoza 2025. @ 20:05 komentari
Ograda razdora
Ograda razdora Foto: DNEVNIK.hr
Jedna ograda unijela je razdor u inače dobrosusjedske odnose stanara zagrebačkog naselja Badelov brijeg. Zbog nje su izašli na ulicu, iznose se optužbe, a zaziva se i hitna intervencija nadležnih institucija.
Najčitanije
  1. Obitelj koja je poginula u nesreći
    U PORTUGALU

    Tragedija na odmoru: Majka, otac i blizanci poginuli u stravičnoj nesreći
  2. Ilustracija
    PREKINUT PROMET

    Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
  3. Ilustracija
    Vremenska prognoza

    Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Snažan potres pogodio zapadnu Tursku: Uslijedila još tri potresa
magnituda 6,1
VIDEO Prizori nakon snažnog potresa koji je pogodio Tursku: Urušile se zgrade, ima ozlijeđenih
JESTE LI ZNALI? Zemlja je na klimatskoj prekretnici, vrijeme za djelovanje istječe
Mala škola prognoze
Jeste li znali? Zemlja je na klimatskoj prekretnici, vrijeme za djelovanje istječe
Oglasio se kapetan Bekavac: "Ništa mi nije bilo jasno, mislio sam da me premještaju u drugi zatvor"
oslobađajuća presuda
Oglasio se kapetan Bekavac: "Ništa mi nije bilo jasno"
Vremenska prognoza Nove TV o nastavku toplinskog vala u Hrvatskoj
VREMENSKA PROGNOZA
Toplinski val ide dalje: Zbog jutarnjih temperatura od 29 stupnjeva na snazi crveni meteoalarm
Petkilometarska kolona nastala zbog požara u tunelu Sveti Rok
TEŠKOĆE U PROMETU
Zbog požara u tunelu Sv. Rok obustavljen promet u oba smjera: Nastala je golema kolona
Objavljen novi plan za zaštitu žena od nasilja: "Žrtve ne smiju čekati pravdu"
alarmantni podaci
Objavljen novi plan za zaštitu žena od nasilja: Ovo su detalji
Tuga i nevjerica u Rogotinu nakon smrt bebe: "Možda je nešto pošlo po zlu"
JEZA NA NERETVI
Cure novi detalji oko smrti bebe u Rogotinu: Majka skrivala trudnoću
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti za vikend
Vremenska prognoza
Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći
PREKINUT PROMET
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Obitelj iz Velike Britanije poginula u prometnoj nesreći u Portugalu
U PORTUGALU
Tragedija na odmoru: Majka, otac i blizanci poginuli u stravičnoj nesreći
Zbog požara u tvornici klora za bazee stanovnicima malog grada savjetuje se da ne izlaze
U FRANCUSKOJ
Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
Tisuće ljudi uskoro će dobiti novu priliku: Zakon je u izradi
Popravni rok
Tisuće ljudi uskoro će dobiti novu priliku: Zakon je u izradi
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti za vikend
Vremenska prognoza
Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći
PREKINUT PROMET
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Obitelj iz Velike Britanije poginula u prometnoj nesreći u Portugalu
U PORTUGALU
Tragedija na odmoru: Majka, otac i blizanci poginuli u stravičnoj nesreći
show
Preminula je Nina Erak
u 70. godini
Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi legendarne babe Zorke
Ante Gelo i Jelena Perčin krenuli na novo putovanje
nakon prometne
Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci
Sofia Vergara podijelila fotku iz djetinjstva
''Diva bila i ostala''
Znate li tko je ova djevojčica? Slavna dama ni danas ne odustaje od detalja kojeg je voljela i u djetinjstvu
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
zabava
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
Kakva snalažljivost!
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
tech
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
sport
Umro navijač Rangersa na utakmici protiv Dundeeja
Drama na tribinama
Tragedija na kultnom stadionu: Liječnici dali sve od sebe, ali stigle su crne vijesti
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
POZADINA IZJAVA IZ SPLITA
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
TUŽNA VIJEST
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
tv
Daleki grad: Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
DALEKI GRAD
Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
Hoće li pravda napokon biti zadovoljena doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Hoće li pravda napokon biti zadovoljena doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
novac
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ZGODNI
Par iz centra Zagreba tako se lijepo modno uskladio, svaka čast na takvom stilu
sve
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
Preminula je Nina Erak
u 70. godini
Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi legendarne babe Zorke
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene