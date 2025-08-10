Zbog požara u tunelu Sv. Rok obustavljen promet u oba smjera: Nastala je golema kolona

Kao i svake nedjelje za vrijeme turističke sezone, i ove je pojačan promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, kao i na prilaznim cestama prema turističkim središtima duž obale, u trajektnim lukama i pristaništima, kao i na većini graničnih prijelaza.

Čitav dan vozi se usporeno, u kolonama koje su u pokret, te uz kraće zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja, kao i tamo gdje su radovi i privremena regulacija prometa.

Najveći incident dogodio se poslijepodne kad je u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba izbio požar. Zbog toga je bio zabranjen promet u obje cijevi tunela, a što je uzrokovalo kolone od pet kilometara u smjeru Zagreba i dva kilometra u smjeru Dubrovnika, javlja HAK.