Jeste li znali? Zemlja je na klimatskoj prekretnici, vrijeme za djelovanje istječe

Globalne temperature u 2024. dosegle su rekordnih 1.6 stupnja Celzija iznad predindustrijske razine.

Ovo zagrijavanje jasna je posljedica ljudskih aktivnosti. Svake godine ispuštamo oko 53 milijarde tona ugljikova dioksida, bez znakova smanjenja.

Emisije ostaju na povijesno visokim razinama, a preostali proračun za ograničenje zagrijavanja na 1.5 stupnja mogao bi nestati za samo tri godine.

Zemlja akumulira toplinu dvostruko brže nego 1980-ih, a razina mora raste rekordnim tempom.

Znanstvenici upozoravaju da bez hitnog smanjenja emisija i zaustavljanja krčenja šuma, klimatski rizici sve više postaju svakodnevica.

Svaka godina kašnjenja znači veće štete, a svaki djelić stupnja – razliku između opasnosti i katastrofe.