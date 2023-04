Ministar obrane Mario Banožić i dalje ostaje pri svom - od subvencioniranog kredita ne odustaje. Ipak, sve okolnosti dodjele provjerit će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Komentar najnovijeg gafa Marija Banožića s Markovog trga dao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, koji se za početak osvrnuo na političku kulturu u Hrvatskoj.

"Ovo nam govori da političke kulture ili ima vrlo, vrlo malo ili je uopće nema i to na nekoliko razina. Prvo na ovoj ministarskoj jasno je da je krajnje dubiozan ovaj potez ministra obrane, ali i komentar njegovog kolege iz Vlade koji kaže - možda će ga sutra netko pitati zašto nije iskoristio apsolutno sve beneficije koje je mogao. Otkriva nam također i nedostatak političke kulture unutar oporbe jer Mostov Božo Petrov je gotovo identičan potez povukao dok je bio predsjednik Sabora, na vrlo odgovornoj, odgovornijoj funkciji od ministra obrane. Sada za istu tu stvar iz Mosta prozivaju Marija Banožića. U konačnici otkriva nam i nedostatak političkog iskustva, u svakom slučaju probleme i unutar Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je, ako je vjerovati Banožiću, prvo njemu dalo zeleno svjetlo za ovakav potez, a sada se evo sprema otvoriti proces protiv njega", rekao je Krešić.

Pogledajte gradilište Banožićeve buduće kuće: "Nikome neću oduzeti pravo. Ja sam građanin kao svatko drugi"

APN prije kraja natječaja Banožiću odobrio kredit: Pogledate koliko ćemo mu platiti za izgradnju kuće

Kakva je politička budućnost ministra Banožića otkriva ponašanje Andreja Plenkovića.

"Već smo viđali ovakve situacije. Ona u ovom trenutku ne izgleda potpuno bajno i nije neka tajna da ga na životu već neko vrijeme drži predsjednik Zoran Milanović. Da on ne napada tako snažno i gromovito ministra Banožića, lako je moguće da on već dugo ne bi bio ministar u Vladi. Andrej Plenković je već nekoliko puta posezao za ovakvim frazama - pitajte njega, neka on to sam objasni. Takav ton smo već ne jednom vidjeli u slučaju Lovre Kuščevića. Međutim, nastavi li Milanović prekomjerno granatiranje Marija Banožića, upravo njemu u inat - kao u nekoliko navrata dosad - Andrej Plenković ga sigurno neće smijeniti. Paradoksalno, situacija je to na neki način slična i onoj kako je recimo Vili Beroš upravo zahvaljujući oporbi i želji da ga se smijeni u Saboru preživio. Slično bi moglo biti i s Marijem Banožićem", komentirao je reporter Dnevnika Nove TV.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.