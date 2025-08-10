Oglasio se kapetan Bekavac: "Ništa mi nije bilo jasno"

Hrvatski pomorski kapetan Marko Bekavac se u subotu, nakon gotovo dvije provedene godine u turskom zatvoru, vratio u Hrvatsku.

Bekavac je uhićen 2023. godine i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci. Sada je oslobođen kazne od 30 godina zatvora.

Bekavac je u nedjelju ispričao što se događalo na dan kada je pušten iz zatvora.

"Ja sam osmoga, u petak u petnaest sati i dvadeset minuta izvučen odande. Ništa mi nije bilo jasno, mislio sam da me premještaju u neki drugi zatvor. Već u sljedećem trenutku našao sam se u restoranu, osvježio se, obukao... Rekli su mi da sam slobodan. U dva sata poslije ponoći imao sam let za Zagreb, a onda za Split", rekao je Bekavac za 24 sata.

U subotu ujutro nazvao je suprugu i iznenadio ju na vratima, a dan je proveo s obitelji.

"Evo, još sam u krevetu, odmaram se, nisam još ni kavu popio. Jučer sam pojeo malo lešo janjetine i tanjur domaće juhe. Sve je još nekako svježe, nestvarno", rekao je kapetan te nadodao: "Istina će doći na vidjelo, vidjet će se tko je upleten. Ne može se od istine pobjeći. Ne smije se ovo više događati".

"Ni za što nisam znao"

Prisjetio se i događaja koji su prethodili uhićenju.

"Prvi put sam se ukrcao na taj brod. Sve je krenulo u Kolumbiji. Tražio sam dodatno osiguranje broda, svakom sam od članova posade dao jasne upute. Poslije kada sam vraćao događaje i slagao sve u glavi, znao sam kako je sve bilo dobro isplanirano", ispričao je.

Kako kaže, na brodu je bila policija, koja je naknadno dovela i pse koji su onda pronašli drogu, dobro skrivenu u potpaljublju. "Ni za što nisam znao. Brod je nakon toga dobio dozvolu za isplovljavanje... kako se droga ponovno našla na brodu, tko ju je stavio?", nejasno je i dalje Bekavcu.

"Strašno je sve ovo i nevjerojatno. Sad kad razmišljam, nevjerojatno mi je kako sam upao u tu čudnu grupu. Ja sam živio za istinu i samo sam istinu želio. Ništa drugo. Ovo se ne smije nikada nikome više ponoviti. Meni je najbitnije da se sada odmaram", zaključio je.