Ima li Europa dovoljno novca za ovaj problem? "Dolazimo u miru, ali smo spremni braniti naše interese"

Ako se pita mnoge europske industrijalce, glavna prepreka njihovom poslovanju nisu samo carine Donalda Trumpa, već i europska zelena tranzicija.

Pa se nameće pitanje može li Europa, pogotovo u ovakvim globalnim okolnostima, sebi priuštiti borbu protiv klimatskih promjena?

U Zagrebu je boravio Wopke Hoekstra, povjerenik Europske komisije koji se bavi upravo tim pitanjima, a s njim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Mi u Europi trebamo promjenu, istinski iskorak za tešku industriju. Mislim na čelik, metale, klasičnu tešku industriju koja je nevjerojatno važna za Europu, a istovremeno i za inovativne, visokotehnološke tvrtke. I jedni i drugi moraju imati jasnu budućnost u Europi i mi ćemo im upravo to i omogućiti", objasnio je Hekstra.

Hekstra se osvrnuo i na pristup klimatskim promjenama. "Moramo s više drskosti nastupati prema međunarodnoj klimatskoj diplomaciji kako bismo bili sigurni da nismo jedini koji se hvataju u koštac sa klimatskim promjenama, nego da i drugi podnose svoj pravedni dio".

Nafta i zemni plin su nužni za zelenu tranziciju, no Hekster upozorava: "Hajdemo se prvo osigurati od upadanja u istu zamku u kojoj smo već bili, u ljeto 2022. godine, pa smo shvatili da je prilično glupo do te mjere biti ovisan o ruskom plinu i nafti. Istovremeno, to nije jednadžba koju se mijenja od jednog dana do drugog, tako da ćemo se morati osloniti na partnere izvan EU, pogotovo kad je u pitanju LGN, zemni plin. No moramo osigurati i daljnju elektrifikaciju naših gospodarstava, udvostručimo napore, kao što to Hrvatska i čini, kad je riječ o vodiku i obnovljivim izvorima", poručio je.

