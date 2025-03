Političar objasnio zašto situacija u BiH podsjeća na '90-e: "Nacrt ustava je napravljen po principu Radovana Karadžića"

U Bosni i Hercegovini tenzije su visoke zbog moguće secesije Republike Srpske, gdje se raspravlja o promjenama ustava. Naime, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik želi ovlasti države i svoju vojsku.

Situaciji u BiH prati reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović, koja je o svemu razgovarala s Mirsadom Duratovićem, potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske.

"Davno sam rekao da su svakome kome je BiH tijesna i tko ne želi u njoj živjeti otvorene sve granice svijeta i može ići gdje želi. Nitko neće odcijepiti niti jedan dio BiH niti ga odnijeti bilo gdje. Nikakvih izgleda nema da novi ili stari ustav ili bilo što dovede do toga da se Republika Srpska odcijepi i pripoji drugoj državi", rekao je.

Mirsad Duratović i Josipa Krajinović (Foto: DNEVNIK.hr)

Međutim, nije nemoguće da Dodik u Narodnoj skupštini skupi dvotrećinsku većinu koja će izglasati novi ustav.

"Skupštinska većina trenutno broji 53 zastupnika, a za dvotrećinsku većinu potrebno ih je 55. Kada pogledamo povijest ponašanja zastupnika, sasvim je izgledno da će u redovima oporbe pronaći dva zastupnika", objasnio je Duratović.

"Može doći do novog ustava koji predviđa oružanih snaga Republike Srpske, ali to ne znači da će one biti formirane. Institucije BiH trebaju učiniti sve u svojoj moći, a ako one ne mogu spriječiti separatističke namjere, naravno da će se međunarodna zajednica – ako ne želi novo žarište u samom srcu Europe – morati uključiti", dodao je.

Zašto situacija podsjeća na '90-e?

Pojasnio je i zašto je rekao da sadašnja situacija podsjeća na '90-e.

"To je tako ako pogledamo institucije, ali među običnim narodom ima zebnje, straha i prati se situacija, ali danas ne postoji atmosfera da se narodi dižu i ne postoji mogućnost sukoba među narodima. Među institucijama postoji, ali među narodima ne", rekao je Duratović.

"Da se ne osjećam sigurno ne bih stajao ovdje i govorio u Republici Srpskoj da je namjera ovog nacrta ustava da se napravi država po principu koji je zastupao Radovan Karadžić, a to je da je Republika Srpska država srpskog naroda. To je temelj i srž. Ali, ja se osjećam sigurno, građani se osjećaju sigurno i svakodnevni život teče", napomenuo je.

Osvrnuo se i na tvrdnje ministra obrane Ivana Anušića da u Republici Srpskoj postoje mjesta u kojima Bošnjaci napuštaju svoje domove.

"Volio bih da se svaka javna ličnost koja daje izjave dobro informira, a ne da prati neke medijske natpise. Pozivam ministra da bude moj gost ovdje i da mi kaže gdje su se ljudi iselili. Ja ne poznajem niti jednu obitelj koja se iselila iz Prijedora ili iz Banje Luke. Naravno da se ljudi iseljavaju i odlaze, ali ja ne poznajem nikoga tko je otišao zbog ove situacije", ustvrdio je Duratović.

