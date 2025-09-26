Potvrđeni novi slučajevi smrtonosnog virusa, ministar: "Izvanredno stanje će prestati tek kad..."

Potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić ponovno je apelirao na sve u Hrvatskoj da se pridržavaju svih mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.

"Danas imamo sumnju na dva objekta u Donjem Miholjcu sa 130 svinja. Uzorak je u obradi i tek ćemo ga kasnije objaviti putem priopćenja", rekao je Vlajčić.

Vlajčić tvrdi da zbog smrtonosnog virusa za koji nema lijeka, ne očekuje rast cijena svinjetine.

Sve je komentirao i ministar gospodarstva iz Domovinskog pokreta Ante Šušnjar.

"Izvanredno stanje će prestati tek kad svakoj farmi i svakom seljaku omogućimo da ponovno živi od svog rada i proizvoda te svinje. Kada nastave bez bilo kakvog straha proizvoditi svinjsko meso za njih kao proizvođače i za nas kao potrošače", rekao je Šušnjar.

Galerija 1 1 1 1