Zatreslo u Dalmaciji: "Potres kao eksplozija, puklo kao u kamenolomu!"

Potres magnitude 4,4 po Richteru pogodio je Metković u 19:01. Epicentar je, kako javlja EMSC bio 15 kilometara južno od Metkovića, a podrhtavanje se osjetilo u široj okolici.

"Kao da puklo u kamenolomu", javio je mještanin Opuzena, "Prvo lagano, a onda je zatreslo", dok je drugi svjedok javio "Potres kao eksplozija".

"Trajalo je možda 10 sekundi, prvo buka, onda udarac. Nije bilo jako, ali smo potrčali prema vratima", javili su svjedoci.

