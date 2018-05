Svi se sjećamo dramatičnih snimki urušavanja obiteljskih kuća u Kostajnici. Ekipa Dnevnika Nove TV otišla je provjeriti što je od obećanoga ispunjeno.

Ono što je stvarala pedeset godina Desanka Pavlović može gledati samo s ceste. Do uspomena i dalje ne može. ''Gdje da vas primim sada. Sada Vas nemam gdje dočekati. Oprostite. Teško je to'', govori Desanka.

Nekoliko sekundi bilo je dovoljno da se njezina ulica pretvori u ruševine.

''Ne mogu spavati. Ja spavam sat sati i pol vremena najviše po noći, jer stalo svaka mi je stvar u kući pred očima stalno'', dodaje Desanka.

Političke karavane obišle su i gospođu Refiku Hamzagić - stisnuli ruku saslušali i otišli.

U Kostajnici danas ne žive. Život nastavljaju u stanu koji im je dalo ministarstvo branitelja u Petrinji. ''Jad i bijeda, žalost, ništa drugo'', rekla je Refika.

Gradonačelnik tvrdi da će sve biti riješeno. ''Mogu vam samo reći da je sve pripremljeno i da se nitko neće zaboraviti. One priče da će nešto nestati – neće. Da, problem će se riješiti samo treba malo strpljenja dok se ne riješi sva papirologija i krene se u radove'', uvjerava gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.

I eto tu dolazimo do klasične hrvatske priče i problema zvanog birokracija koja očito u Hrvatskoj jedino funkcionira besprijekorno. Gordana je svjedočila apokaliptičnim scenama, brzinom rješavanja problema, ali je političarima razočarana.

''Jedino vi novinari što dođete drugi nitko nas ne obiđe. Bilo ono iz početka dva tjedna, tri. Frka, frka svi dolaze, svi obećavaju, svi daju, međutim sada nema nikog'', kaže Gordana Ostojić Pijonjak iz Hrvatske Kostajnice.

No neke stvari su se ipak pokrenule zahvaljujući dobrim ljudima. ''U apelu smo do sada skupili više od 380 kuna podijelili našim građanima a do sutra ćemo još dio novca koji se odnosi na apel skupljen iz donatorskog telefona'', kaže Maja Bohm iz Hrvatskog crvenog križa.

A Kostajnica u pripremi humanitarnog koncerta koji će se održati u utorak. Stoga dok država rješava papirologiju - pomoć stradalima opet će u utorak na humanitarnom koncertu u 20 sati moći pružiti mali čovjek.





