Sramotna presuda

Sutkinja oslobodila mladića koji je u TV kamere urlao "Za dom spremni!": Pogledajte obrazloženje

Piše D. J. B., 20. kolovoza 2025. @ 11:46 komentari
Thompsonovi obožavatelji
Thompsonovi obožavatelji Foto: Cropix
Muškarac koji je na televiziji u izravnom prijenosu uzviknuo "Za dom spremni", oslobođen je krivnje na zagrebačkom sudu.
