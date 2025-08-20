Sutkinja oslobodila mladića koji je u TV kamere urlao "Za dom spremni!": Pogledajte obrazloženje

Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjeg muškarca kojem se sudilo zbog uzvikivanja "Za dom spremni!".
Muškarca je prijavila zagrebačka policija na temelju televizijske snimke s javne televizije, kada je tijekom javljana uživo u Dnevniku 4. srpnja iz Bogovićeve ulice u Zagrebu, dan prije koncerta Thompsona mladić upao reporterki u kadar i uzviknuo u kameru "Za dom spremni!".
Taj povik, kako stoji u optužnici, simbolizira službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske, te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti, te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.
Uloga HOS-a u obrani zemlje
Sutkinja Mirela Prstec Batarelo je mladića oslobodila optužbe zbog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u obrazloženju presude navela je između ostalog kako je ovaj poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata te zatim detaljno opisala povijesni put i nastanak HOS-a i njihovu ulogu u obrani zemlje.
Zabranjeni poklici na koncertu - 6
Spomenula je i Antu Starčevića kao osnivača Hrvatske stranke prava1861. godine te vodstvo stranke iz 1990. godine koje je zatim osnovalo HOS. Dodaje kako je se na službenoj ratnoj zastavi HOS-a nalazi i pozdrav "Za dom spremni", a ta je zastava i danas priznata kao legalna zastava jedne postrojbe iz Domovinskog rata.
Samo lijepe riječi sutkinja je imala za reći o Thompsonu i pjesmi Bojna Čavoglave, koja počinje "Za dom spremni". "U radosnom iščekivanju koncerta Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi "Za dom spremni" u eter prilikom javljanja uživo, nije narušen javni red i mir građana, niti bi isti kao takav predstavljao manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti", kaže sutkinja Prstec Batarelo u obrazloženju oslobađajuće presude.
Dodaje i da je okrivljenik u eter prilikom javljanja uživo uzviknuo "Za dom spremni" u općoj euforiji radosti prije koncerta Thompsona, "koji koncert je protekao radosno i u miru bez incidenata, a činjenica je kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima", kaže sutkinja te se pita treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre?
U zaključku, sutkinja navodi kako u slučaju okrivljenog mladića ne postoji veza između njegovog ponašanja i simbola ustaškog režima te okrivljenik nije širio nacionalnu mržnju već uzviknuo stihove početka pjesme pjevača čiji je koncert čekao.