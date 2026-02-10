Predstavila se kao brokerica kriptovalutama i opljačkala 78-godišnjaka

Osječko-baranjska policija prijavit će nadležnom tužiteljstvu 38-godišnju Kineskinju koja je, lažno se predstavljajući kao brokerica, 78-godišnjeg Baranjca oštetila za više od 22 tisuće eura, izvijestila je u utorak policija.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da se osumnjičenica, od srpnja do studenoga 2023. godine, lažno predstavljala Baranjcu kao brokerica kriptovalutama, a on je, misleći da ulaže u virtualne valute, na razne račune u nekoliko navrata uplatio ukupno 22.500 eura.

Lažna brokerica prethodno je od 78-godišnjaka tražila da na svoje računalo instalira aplikaciju za udaljeno upravljanje uređajima kako bi mu pomogla prilikom registracije, kreiranja i korištenja računa za trgovanje kriptovalutama.

Nakon instalacije Baranjac je nastavio slijediti upute prevarantice, a da nije znao da joj tako omogućava pristup svojim osobnim podacima i bankovnom računu, a što je ona u konačnici zlouporabila i s računa oštećenog na nepoznati račun povukla sva uplaćivana sredstva.

Zbog sumnje u kazneno djelo računalne prijevare policija protiv osumnjičene podnosi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.