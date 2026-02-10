Obavijesti Foto Video Pretražite
JOŠ JEDNA PRIJEVARA

Predstavila se kao brokerica kriptovalutama i opljačkala 78-godišnjaka

10. veljače 2026.
Računalna prijevara, ilustracija
Računalna prijevara, ilustracija Foto: Midjourney
Kineska državljanka prevarila je starijeg Baranjca koji je povjerovao da je ona brokerica kriptovalutama.
Policija prijavljuje Kineskinju koja je Baranjca oštetila za 22.500 eura lažnim ulaganjem u kriptovalute
vijesti
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Porezna uprava potvrdila pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
Četverogodišnja djevojčica je preminula nakon operacije krajnik
UŽAS U SUSJEDSTVU
Djevojčica umrla nakon rutinske operacije, obitelj traži odgovore: "Zašto smo ostali bez djeteta?"
