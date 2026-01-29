Instalirao je aplikaciju i mislio da će zaraditi, a onda se sve srušilo: Izgubio je nevjerojatnu cifru

Preloški policajci zaprimili su kaznenu prijavu 53-godišnjaka koji je tijekom proteklih mjeseci postao žrtva prijevare povezane s investiranjem u kriptovalute.



Prema dosad utvrđenim činjenicama, oštećeni je početkom 2025. godine putem društvene mreže pronašao oglas koji je promovirao ulaganje u kriptovalute uz zajamčenu zaradu. Nakon otvaranja oglasa, putem aplikacije za razmjenu poruka stupio je u kontakt s nepoznatim stranim državljaninom koji se predstavio kao broker te mu ponudio ulaganje u kriptovalute putem online platforme.



Oštećeni je, vjerujući u vjerodostojnost ponude, instalirao aplikaciju putem dostavljene poveznice, u kojoj su bile vidljive uplate i prikazana dobit. U razdoblju od ožujka do svibnja 2025. godine, u više transakcija uplatio je ukupno više od 100 tisuća eura na različite inozemne račune, dok je unutar aplikacije bila je prikazana i fiktivna dobit u iznosu od nekoliko desetaka tisuća eura. Kada je zatražio isplatu sredstava, od njega je zatražena dodatna uplata, što je odbio, nakon čega je komunikacija prekinuta.



Nedugo potom, oštećenog je kontaktirao drugi nepoznati strani državljanin iz navodne "pravne službe za pomoć oštećenima" koji je 53-godišnjaka uspio uvjeriti da može povratiti izgubljeni novac uz plaćanje dodatnih troškova. U razdoblju od svibnja do kolovoza 2025. godine, kako bi povratio izgubljena sredstva oštećeni je uplatio još nekoliko desetaka tisuća eura.



Kada je oštećeni odbio daljnje uplate ponuđen mu je novi način "pomoći", prema kojem su na njegov bankovni račun počele pristizati uplate trećih osoba, koje je, prema dobivenim uputama, prosljeđivao na druge račune. Na taj je način preko računa oštećenog prošlo oko više desetaka tisuća eura, koje nije zadržao za sebe.



Kriminalističko istraživanje se nastavlja, dok će se protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela prijevare, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.