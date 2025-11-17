Policija objavila posebno upozorenje: Ovdje se zabranjuje promet, sve će se snimati

Radi osiguranja sudionika i posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025., policija će 18. studenog u Vukovaru uspostaviti privremenu regulaciju prometa.

Regulacija prometa

U vremenu od 7 do 18 sati za promet će se zatvoriti dio Ulice Priljevo u Vukovaru, od raskrižja sa Ulicom Matice hrvatske u Vukovaru (prema središtu grada) te Ulice I. Gundulića, Ulica kardinala A. Stepinca, Ulica županijska, Frankopanska, Ulica N. Andrića, Ulica S. Radića, Trg Slavija te Ulica bana Jelačića u Vukovaru do raskrižja sa županijskom cestom Ž4152 (Ovčara).

Cestovni promet tim dijelom Vukovara bit će preusmjeren na alternativne pravce, a zbog očekivanih gužvi savjetuje se odabir okolnih prometnica koje će biti otvorene i omogućit će brže i sigurnije kretanje.

Građane se moli za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje svih naredbi, uputa i smjernica policijskih službenika koji će biti raspoređeni na terenu radi održavanja sigurnosti i protočnosti prometa.

Snimanje okupljanja

Policija od 17. do 20. studenoga najavljuje i snimanje svih javnih skupova prije, tijekom i nakon njihovih održavanja, na mjestima održavanja kao i na svim prilaznim pravcima, upozorili su iz PU vukovarsko-srijemske.