Policija preplavila istok zemlje: Zaustavljaju se i pregledavaju sva veća vozila, otvaraju prtljažnici...

Svinjska kuga hara istokom Hrvatske, traju pripreme za najveću eutanaziju svinja u zemlji. Na farmi Sokolovac u Baranji u ovome je trenutku 9829 svinja koje će veterinari, kako bi spriječili širenje afričke svinjske kuge, morati usmrtiti.

"Sve ekipe su na terenu, ekipe veterinara i tehničara su pripravne, ministarstvo je osiguralo i opremu iz nacionalnog kriznog stožera tako da lokalni krizni stožer u Osijeku sad priprema sve za što skorije pokretanje postupaka", rekla je Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MPS.

Iz lokalnog stožera su potvrdili da bi do sutra ujutro sve trebalo biti spremno. Farma Sokolovac specijalizirana je farma za tov svinja i predstavlja završni dio proizvodnog ciklusa, a tvrtka svinje uzgaja na 11 velikih farmi. U ovom trenutku na farmi u Sokolovcu imaju 9829 životinja koje će prema odluci ministra poljoprivrede morati biti eutanazirane

"Eutanazija svinja je u domeni Državnog inspektorata koji će definirati procedure i način postupka, a sve naše daljnje aktivnosti će biti usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela", poručili su iz tvrtke.

U međuvremenu, sela na istoku zemlje preplavila je policija. Zaustavljaju se i pregledavaju sva veća vozila, otvaraju prtljažnici, traže ilegalne svinje i meso.

"Pa što da radimo. Ja za to nisam kriv, to je trebalo i ranije da ljudi znaju, da paze na to, da se to ne širi", rekao je Ferenc Varga iz Zmajevca.

Ministar poljoprivrede jučer je objavio rat švercerima koje smatra odgovornima za širenje bolesti i poručio da je "to prekretnica". Nadzor je pojačan i na granici.

Proizvođači koji žive od svinjogojstva pitaju se zašto mjere nisu postrožene prije.

"Već je to malo kasno, ali nikad nije kasno, ajmo spriječiti ono što se može spriječiti." poručio je Petar Dobrovac, proizvođač kulena.

Eutanazija se sprema i na farmi kraj Osijeka, sa 1600 svinja.

"Kakav će tu biti kraj, mislim da je to jedna velika neizvjesnost. Ne daj Bože da to krene, ne znam što će se događati, što ćemo jesti?", pitao je Dobrovac.

Iz Belja poručuju da će na farmi Sokolovac pretrpjeti gubitke, dok će u zonama zaštite i nadziranja otežano isporučivati ostale svinje. Stručnjak za proizvodnju svinja kaže da se ozbiljniji pad može izbjeći.

"Sve druge svinje koje su trebale u naknadnim razdobljima završiti na toj farmi one će završiti negdje drugdje na nekim drugim farmama, utovit će se i u tom smislu neće doći do daljnjeg pada proizvodnje", rekao je Krešimir Kuterovac, konzultant i uzgajivač svinja.

Ali samo ako se virus zaustavi.

"Ono što je svakako opasnost daljnjeg širenja na farme koje proizvode rasplodni materijal i koje proizvode prasad za tov, ukoliko se probije na takve farme onda te štete mogu biti puno veće", dodao je Kuterovac.



Afrička svinjska kuga u velike je sustave podrla nakon širenja po malim gospodarstvima. Ministar Vlajčić je najavio reviziju biosigurnosnih mjera, a na vrata uzgajivačima, uz inspektore, pokucat će i policija.

"Svaka nepravilnost će se odmah evidentirati i sankcionirati odlučno i strogo", rekao je.

Na velikim farmama drži se 67 posto svih svinja u zemlji. Ima ih malo, a idući tjedan Hrvatska ostaje bez dvije i trebat će mjeseci da se oporave.