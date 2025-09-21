Gotovo 10 tisuća svinja bit će eutanazirano nakon pojave virusa: Oglasili se iz Uprave Belja

Zbog pojave virusa afričke svinjske kuge (ASK) na farmi tvrtke ''Belje plus" Sokolovac u Baranji bit će eutanazirano 9829 svinja, zbog čega će kompanija imati gubitke u isporuci tovljenika, izvijestila je u nedjelju Uprava, naglasivši kako su na farmi uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli.

U dopisu medijima navodi se da je Farma Sokolovac tvrtke "Belje plus" specijalizirana farma za tov svinja te predstavlja završnu fazu proizvodnog ciklusa i s navedene farme nema migracije životinja prema drugim farmama.

Farma Sokolovac - 4 Foto: David Jerkovic/Pixsell

Na farmi se u ovom trenutku nalazi 9829 svinja koje će zbog pojave virusa ASK morati biti eutanazirane.

Uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima se nastoje spriječiti širenje bolesti

"Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti daljnje širenje bolesti", napominju u Upravi "Belja plus".

Ističu kako je eutanazija svinja u nadležnosti Državnog inspektorata RH, koji će definirati procedure i način postupka, a sve daljnje aktivnosti tvrtke bit će usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela.

Zbog pojave afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac, kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i zona nadziranja očekuju se otežane isporuke ostalih kategorija svinja, kažu u Upravi "Belja plus".

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio je u subotu u Osijeku nakon sjednice Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK, kako će se na farmi tvrtke Sokolovac u Baranji, morati eutanazirati oko 10.000 svinja, ocijenivši da smo suočeni s najvećim žarištem te bolesti u Hrvatskoj.

Farma Sokolovac - 2 Foto: David Jerkovic/Pixsell

U izjavi novinarima istaknuo je kako je virus ASK potvrđen i u osječkom prigradskom naselju Nemetinu, u objektu s 1600 svinja.

"Bolest se i dalje širi, unatoč svim poduzetima mjerama, isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti, a glavni prijenosnik je čovjek", rekao je ministar poljoprivrede Vlajčić.

Uspostavljeni su i policijski punktovi za nadzor kretanja, posebno u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bi se kontroliralo potencijalno širenje bolesti zbog ilegalnog prometa životinja. Strogi nadzor u pratnji policije provodit će i Državni inspektorat.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je u subotu sudjelovao na sjednici Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK-a, najavio je da će MORH jednu bojnu Hrvatske vojske staviti na raspolaganje za dezinficiranje objekata koji su zaraženi, ili gdje postoji sumnja da su zaraženi.