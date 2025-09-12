Ovako je funkcioniralo podmićivanje djelatnika Hrvatskih šuma: USKOK istražuje 17 ljudi

USKOK je, na temelju istraživanja nezakonitosti u Hrvatskim šumama započetog 2023. godine u suradnji s Upravom Hrvatskih šuma te kaznene prijave Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 17 hrvatskih državljana (1975., 1963., 1962., 1967., 1981., 1962., 1965., 1966., 1976., 1986., 1974., 1967., 1992., 1991., 1986., 1959., 1989.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita.

Sumnja se da je 50-godišnjak, od ožujka 2024. do 10. rujna 2025. na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, prilikom otkupa trupaca za potrebe većeg broja trgovačkih društava i obrta u kojima je vodio poslovanje ili za koje je posredovao pri kupnji, sa zaposlenicima Hrvatskih šuma, dogovorio da će oni za novčanu nagradu pogodovati njegovim društvima te jednom obrtu s kojima je poslovno interesno povezan.

Tako je 62-godišnjak, voditelj Sektora komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma, bez obzira na ranije planiranu i ugovorenu dinamiku, količinu i potrebe kvartalne podjele kvota drvnih sortimenata ugovornim kupcima, društvima od interesa 50-godišnjaka osigurao tražene količine drva, vodio brigu o isporuci drva te kontaktirao podređene voditelje službi da prenesu obvezu isporuke drva za što mu je 50-godišnjak dao 15.000 eura.

Osim toga je upravitelj Uprava šuma podružnice Bjelovar, za osiguranje prenošenja obveze isporuke drva s područja jedne na područje drugih podružnica od 50-godišnjaka primio 10.000 eura. Za tu uslugu, kao i za otvaranje naloga za isporuku drva društvima od interesa 50-godišnjaka četvrtoosumnjičeni je od njega primio najmanje 50.000 eura. Također je petookrivljeni, upravitelj Šumarije Vrbovec, osigurao 50-godišnjaku isporuku drva te za njega izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za što je primio 500 eura, a prihvatio je i ponudu besplatnog izvođenja građevinskih radova i opremanje objekta u njegovom vlasništvu u vrijednosti od najmanje 5.000 eura. Za novčanu nagradu od 5.000 eura devetookrivljeni je, osim osiguravanja isporuke drva, izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za 50-godišnjaka te umanjivao kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost. Nadalje je šumarski tehničar Šumarije Ivanska, za osiguravanje odabira kvalitetnijih trupaca te prepuštanje trupaca u vrijednosti 6.360 eura i neiskazivanje navedenog u poslovnim ispravama Hrvatskih šuma, od 50-godišnjaka primila najmanje 6.600 eura. Za nagradu od 5.600 eura je revirnik Šumarije Čazma, omogućio 50-godišnjaku povlaštenu isporuku drva te umanjivanje kakvoće, a time i vrijednosti drva.

Ostali okrivljenici su za usluge povlaštenih isporuka drva, odabira i čuvanja kvalitetnijih trupaca i umanjivanje kakvoće i vrijednosti drva te uvažavanja reklamacija kvalitete drva bez utvrđivanja stvarnog stanja od 50-godišnjaka primili nagrade u rasponu od 200 do 800 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 14 okrivljenika, a za jednog okrivljenika je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.