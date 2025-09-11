USKOK objavio detalje uhićenja i istrage u Hrvatskim šumama

U srijedu ujutro uhićeno je više od 20 ljudi u novoj aferi s Hrvatskim šumama. Akcija je obuhvatila više gradova, šumarija, podružnica, pa i tvrtke iz drvne industrije.

U četvrtak se USKOK oglasio priopćenjem, koje prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave i Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (1975., 1993., 1979., 1999., 1964., 1973.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pranja novca te pomaganja u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. okr. kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja VII. okr. trgovačkog društva (dalje: TD) i II. okr. kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava koja su sudjelovala u lancu fiktivnog fakturiranja, povezali u zajedničko djelovanje III., IV., V. i VI. okr. kao odgovorne osobe ili voditelje poslovanja više društava te druge zasad nepoznate osobe, odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske dobiti za sebe i druge uskratom dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske (dalje: proračun), neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun PDV-a na strani VII. okr. TD-a, uključivanjem u tu svrhu u lanac prometa više društava, kao i društva koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti.

Tako su, prema nalozima I. i II. okr., kako bi prikrili činjenicu da je VII. okr. TD drvnu masu namijenjenu daljnjoj prodaji fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu nabavilo putem fizičkih osoba koje nisu u sustavu PDV-a ili na nezakonit način te prikazali kao da je bilo stvarnog prometa robe između VII. okr. TD-a i s njime povezanog društva, stvorivši time podlogu za odbitak pretporeza zbog obveze PDV-a koji bi proizlazio iz prodaje drvne građe stvarnim kupcima VII. okr. TD-a, organizirali prividnu nabavu robe za VII. okr. TD putem lanca prividnih dobavljača u kojima su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja ispostavljali nevjerodostojne račune s iskazanim PDV-om po kojima su vršene neosnovane novčane doznake. Slijedom toga su II. do VI. okr., u ime više društava izrađivali nevjerodostojne izlazne fakture u kojima su neistinito prikazivali da su društva kojih su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja stvarni dobavljači robe VII. okr. TD-u i drugom povezanom društvu, iako su znali da to nije istina. Računi su sadržavali i iznose obračunate na ime PDV-a koji sukladno zajedničkom planu, nisu trebali biti uplaćeni u korist proračuna. Računi su potom po nalogu I. i II. okr. plaćeni, iako su znali da ne održavaju stvarno nastale poslovne događaje.

Potom su, po nalogu I. i II. okr., takvi sporni računi evidentirani u knjigama ulaznih računa poreznog obveznika VII. okr. TD-a, kao i povezanog društva, na temelju kojih je u prijavama PDV-a poreznih obveznika društava pod njihovom upravljačkom kontrolom, iskazivan odbitak pretporeza, dok su I. i II. okr. po uplatama ispostavljenih nevjerodostojnih računa s iskazanim PDV-om izvršenim na račune društava navodnih dobavljača VII. okr. TD-a i povezanog društva, kao i po uplatama kupaca izvršenim na ime plaćanja drvne mase prodane krajnjim kupcima na domaćem i inozemnom tržištu, raspolagali s tim novčanim sredstvima na način da su ih dijelom koristili za podmirenje obveza prema dobavljačima, dijelom ih transferirali na račune društava pod njihovom upravljačkom kontrolom radi daljnjih ulaganja, a I. do VI. okr. su preostali novac s računa navedenih društava, osobno ili posredstvom osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računima društava kojima su u stvarnosti upravljali, podizali u gotovini.

Na opisani način je neistinitim iskazivanjem pretporeza po osnovi oporezivih isporuka u tuzemstvu na strani VII. okr. TD-a proračun oštećen za najmanje 600.025,73 eura, a neistinitim iskazivanjem pretporeza po osnovi oporezivih isporuka u tuzemstvu na strani drugog povezanog društva za najmanje 231.235,09 eura, odnosno ukupno za najmanje 831.260,82 eura, dok su se I. do VI. okr. nepripadno materijalno okoristili za iznos od najmanje 205.459,11 eura, koji su podijelili sukladno ulogama u zločinačkom udruženju.

Nadalje se osnovano sumnja da su, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću te Srbiji, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih počinjenjem opisanih kaznenih djela, kako bi neistinito prikazali da navedena sredstva proizlaze iz zakonitog izvora, I. i II. okr. povezali u zajedničko djelovanje III., V. i VI. okr. uključivanjem u tu svrhu u lanac prometa više društava radi prijenosa i zametanja traga novčanih sredstava. Naime, okrivljenici i druge zasad nepoznate osobe su, putem bankovnih računa društava kojima su u stvarnosti upravljali, vršili transfere novca na inozemne bankovne račune na Sejšelima, u Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj, radi daljnjeg ulaganja u platformu za trgovanje virtualnim valutama, fero legure, elektronsku opremu, satove, zlatni nakit te pozajmice privatnim osobama", piše u priopćenju.

Sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, VII. okr. TD sumnjiči se za kazneno djelo utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.