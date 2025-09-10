Hrvatske šume godinama pod povećalom USKOK-a: "Najkorumpiranija družina u povijesti hrvatskog imena"

Od ranog jutra policija u prikupljanju dokaza, uz njih i osumnjičeni šef Uprave šuma u Bjelovaru.

Istražitelji su ušli i u zgradu Šuma u Zagrebu. I tu je među uhićenima i jedan od šefova. Deseci policajaca imali su posla u više gradova, u Vrbovcu je uhićen poduzetnik koji se bavi preradom drva.

Sumnja se da je davao mito kako bi dobio kvalitetnija drva po cijeni jeftinih, na štetu Hrvatskih šuma.

Habijan: "Nema nedodirljivih"

Šesnaestero je uhićeno zbog sumnje na koruptivne radnje, četvero zbog poreznih prijevara i pranja novca. Pretraživalo se na više adresa ljude iz drvne industrije, pokucali su na vrati i tvrtki u Slavonskom Brodu.

Iz Hrvatskih šuma za Dnevnik Nove TV odgovaraju da će "poduzeti potrebne mjere prema odgovornima ukoliko se dokaže istinitost optužbi"

"Ono što očekujemo da iz izvješća Uskoka i Šuma dobijemo više informacija i da pravosudna tijela nastave s istraživanjima. Nema nedodirljivih i nema tu stranačkog predznaka, ima samo ime i prezime", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Damir Habijan Foto: Dnevnik Nove TV

Milanović: "Najkorumpiranija družina u povijesti hrvatskog imena i plemena"

Predsjednik države drugačije sagledava još jednu aferu u državnim tvrtkama.

"Ovo traje devet godina. Ovo je najkorumpiranija družina u povijesti hrvatskog imena i plemena i države i državotvornosti, a ide dalje", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Zoran Milanović Foto: Dnevnik Nove TV

Hrvatske šume već su godinama pod povećalom USKOK-a. Prije pet godina u aferi Vjetroelektrane uhićen je tadašnji šef Krunoslav Jakupčić.

Njegov nasljednik Nediljko Dujić prošle je godine podnio kaznenu prijavu zbog sumnje u nezakonitosti, a o kriminalu u toj tvrtki govorio je i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji je i bio na razgovoru u USKOK.

Oglasio se i na društvenim mrežama.

"Izmislio sam i jutrošnju akciju Uskoka koja se dogodila zbog kriminala s trupcima u Hrvatskim šumama na koji sam jedini otvoreno upozoravao. A izmišljam i da će se uskoro pokucati na još neka vrata", poručio je Dabro.

Hrebak: "Dabro je očito znao neke stvari"

"Ja mislim da je gospodin Dabro očito neke stvari znao kao ministar i dobro je da je znao. Ali ipak treba malo suptilnije taj dio politički komunicirati jer možemo neke stvari ugroziti, ali baš naprotiv mislim da je dobro da je on dao do znanja da postoji određeni kriminal. Vjerojatno je aludirao i mislio na taj dio i to je dobro što je napravio, ali ipak moramo tu bit malo taktičniji", smatra gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Osim Uskoka, u akciji je i Ured europskog javnog tužitelja - istražuju četiri osobe i dvije tvrtke zbog sumnje na subvencijske prijevare.

Policija Foto: Dnevnik Nove TV

Zoran Milanović Foto: Dnevnik Nove TV

Damir Habijan Foto: Dnevnik Nove TV

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 18 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 5 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 4 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 3 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 2 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 1 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 15 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 14 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 13 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 12 Foto: Josip Bandic/Cropix

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 11 Foto: Josip Bandic/Cropix