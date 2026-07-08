Poduzetnik silovao i drogirao ženu u zagrebačkom hotelu: Pobjegla je s remenjem na rukama i nogama

Bivši suvlasnik poznate zaštitarske tvrtke, koji je bio i kandidat nekoliko konzervativnih stranaka na izborima, Dean Golubić (43) osuđen je zbog silovanja i drogiranja 30-godišnjakinje.

Tortura u jednom zagrebačkom hotelu trajala je dan i pol, a prisilio ju je da šmrče kokain, nalijevao joj je vino u usta, udarao je, pljuvao i silovao, piše Jutarnji list.

Golubić je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na četiri godine i četiri mjeseca zatvora. Sudsko vijeće odredilo mu je i sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu i drogi.

Kaznena djela za koja je osuđen datiraju s početka travnja 2022. godine. Žena (30) s kojom je završio u hotelskoj sobi ondje je provela otprilike dan i pol, strahujući za vlastiti život. Nakon što je zamahnuo vadičepom fingirajući da će joj ga zabosti u vrat, prisilio ju je da šmrče kokain, nalijevao joj je vino u usta, udarao je, pljuvao i silovao.

Iz sobe je uspjela pobjeći na ulicu usred noći, s remenjem oko nogu i ruku, i to nakon poziva prijateljici, koja je po nju stigla u hotel dok je optuženi neko vrijeme bio u kupaonici, piše Jutarnji list.

Golubić od početka negira krivnju, tvrdeći da je sve bilo dobrovoljno.