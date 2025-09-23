Podignuta optužnica: Građevinskoj inspektorici sredio popust, evo kako mu se odužila

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 57-godišnje građevinske inspektorice koja je 54-godišnjem vlasniku tri tvrtke navodno omogućila nezakonitu gradnju i zauzvrat primila mito, odnosno dobila popust od preko 3000 eura na kupljenu robu.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnica podignuta nakon provedene istrage pokrenute 12. veljače 2025. godine te da se dvojac tereti za kaznena djela primanja i davanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

Riječ je o jednom od krakova antikorupcijske akcije u kojoj je u Varaždinu i Zagrebu sredinom veljače ove godine uhićeno 14 osoba, nakon čega je Uskok pokrenuo tri odvojene istrage.

Prvim krakom istrage zahvaćeni su direktor varaždinske Čistoće Zoran Svetec, njegov zamjenik Saša Avirović i dvojica poduzetnika čijim su tvrtkama gradski dužnosnici navodno pogodovali u nabavi komunalnih vozila, dok je drugim krakom istrage obuhvaćeno osmero okrivljenika, među kojima su bivša saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora i varaždinski pročelnik za gradnju i komunalno gospodarstvo Vlado Podbrežnički koji joj je navodno pogodovao u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete.

Prema optužnici za treći krak afere, 54-godišnji vlasnik i voditelj poslovanja tri trgovačka društva dogovorio je s 57-godišnjom voditeljicom Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin da će je nagraditi ako svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeri u korist njegovih društava te ako ga pravovremeno upozori na postupanja Državnog inspektorata.

Popust na naručene proizvode od čak 70 posto

Uskok precizira da je 54-godišnjak, 28. studenoga 2023., čim ga je inspektorica obavijestila da se nalazi u prodajnom salonu jedne od njegovih tvrtki, naložio svojoj radnici da joj umanji cijenu za naručene proizvode za 70 posto, neovisno o iznosu i sadržaju ponude, slijedom čega je inspektorica kupila proizvode po cijeni umanjenoj za 3117 eura.

Zauzvrat je inspektorica, odmah po zaprimanju zahtjeva za inspekcijski nadzor nad građevinskim radovima na zgradi u Varaždinu u vlasništvu jedne od tvrtki 54-godišnjaka, obavijestila suokrivljenika da će 19. ožujka 2024. osobno obaviti navedeni nadzor.

Uskok ističe da su pritom dogovorili kako će 54-godišnjak naložiti da se samo toga dana smanji opseg građevinskih radova budući da za njih nije ishodio građevinsku dozvolu.

Zatim je inspektorica, protivno Zakonu o Državnom inspektoratu, sastavila dopis u kojem je neistinito navela da je obavila nadzor po svim etažama zgrade te da nema elemenata za pokretanje građevinskog inspekcijskog nadzora, čime je društvu u vlasništvu 54-godišnjaka omogućila daljnji nastavak građevinskih radova bez odgovarajuće građevinske dozvole, izvijestilo je tužiteljstvo.