Mnogi ih jedva čekaju, košarice su spremne, odbrojavaju se sati: Ovo je sedam ključnih savjeta da novčanici ne ostanu previše prazni

Nakon Božića počinju zimska sezonska sniženja - neki već kreću online večeras, a od idućeg dana i u fizičkim trgovinama, koja će trajati najdulje 60 dana. Trgovci brojnim popustima privlače kupce, a iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača podsjećaju na važne savjete za sigurnu kupovinu.

1. Trgovac mora istaknuti dvije cijene

Tijekom sezonskih sniženja vrijede sva pravila kao i kod redovite prodaje, trgovci ne smiju zavaravati potrošača, a cijene moraju jasno, vidljivo i čitko istaknuti.

Prilikom provođenja sezonskog sniženja trgovac mora istaknuti dvije cijene, cijenu na sezonskom sniženju i najnižu cijenu tijekom razdoblja od 30 dana prije početka sezonskog sniženja. Tako će svima biti jasno koliko je zaista njihov proizvod snižen, odnosno koliko manje plaćaju od uobičajene cijene.

Ako trgovac ne proda sve proizvode tijekom sezonskog sniženja, može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali mu nije dopušteno oglašavati takvu prodaju kao sezonsko sniženje nakon tih 60 dana.

Sezonska sniženja - 5 Foto: DNEVNIK.hr

2. Uzmite i čuvajte račun

Sačuvajte račun i dokaz o kupovini, jer bez "računa se na računa" i u protivnom nećete moći ostvariti svoja prava kao kupac.

Ako kupujte tehniku, tražite i jamstveni list koji će vam biti potreban ako kupljeni proizvod nije ispravan.

3. Informirajte se o povratu i zamjeni

Kada je u pitanju povrat ispravne robe u prodavaonicu, niti jedan zakon nije obvezao trgovce da moraju uzeti natrag kupljeni proizvod i potrošaču vratiti novac ili zamijeniti za drugi proizvod. To je prepušteno isključivo dobroj volji i dobroj poslovnoj praksi trgovaca.

Neki trgovci vraćaju novac, neki daju vrijednosne bonove za kupnju kod njih, a neki mijenjaju za neki drugi proizvod, a neki ništa od toga. Različite su prakse i u rokovima u kojima se roba može vratiti – negdje je to sedam dana, 14 dana ili 30 dana, ali sve to treba provjeriti u prodavaonici prije kupnje.

Samo kod daljinske prodaje (internet, telefon, prezentacije) možete vratiti robu u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Troškove povrata snosi potrošač.

Sniženja - 1 Foto: DNEVNIK.hr

4. Iskoristite prava potrošača

Za robu kupljenu na sezonskom sniženju vrijede sve odredbe Zakona o obveznim odnosima vezano uz materijalni nedostatak na proizvodu, što znači da trgovac odgovara za sve nedostatke dvije godine od dana kupnje, osim za proizvode sa greškom.

U slučaju materijalnog nedostatka, možete podnijeti pisani prigovor trgovcu.

5. Online kupnja – provjerite web stranice

Kupujte isključivo putem stranica provjerenih trgovaca – na stranici mora biti naznačen naziv trgovca, adresa, telefon, e-mail adresa, odredbe o načinu plaćanja, isporuke i dostave robe, načinu povrata robe i novca – ako tih podataka nema klonite se kupnje preko takve stranice. Također, pogledajte recenzije kupaca prije kupnje, a ne nakon kupnje.

U posljednje vrijeme otkriveno je više od 6000 lažnih internetskih trgovina kojima je cilj krađa osobnih podataka i financijskih sredstava hrvatskih građana i stoga CARNET poziva potrošače da prije online kupovine provjere internetske trgovine na besplatnom servisu iffy.cert.hr

Ako ste ipak prevareni prilikom internetske kupnje takvu stranicu prijavite Državnom inspektoratu i policiji: Web heroj – Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba.

Sniženja Foto: DNEVNIK.hr

6. Mudro kupujte i sastavite listu

Napravite popis stvari koje vam zaista trebaju i istražite cijene unaprijed kako biste bili sigurni da zaista ostvarujte uštedu. Usporedite cijene u različitim trgovinama (fizičkim i online) kako biste bili sigurni da je popust stvarno dobar, a ne samo “marketinški trik”.

Ponekad trgovci podignu cijenu nekoliko dana prije sniženja pa je spuste na “regularnu” – izgleda kao popust, a nije. Ako znate raniju cijenu, lakše možete procijeniti stvarnu vrijednost.

7. Pazite na "do -70 posto" natpise

Takvi natpisi često znače da je mali dio asortimana zaista 70 posto snižen, dok je ostatak puno manje. Čitajte sitna slova.

Više o kupovini na sniženjima pogledajte na portalu Ministarstva gospodarstva - Sve za potrošače.

Nepravilnosti prijavite Tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata: