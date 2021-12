Nema sumnje da je koronavirus bio jedna od najvažnijih tema i 2021. godine. No Hrvatska će sigurno pamtiti i smrt najdugovječnijeg gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića, kao i bitku s posljedicama potresa iz prosinca 2020., društvenu podijeljenost na cijepljene i necijepljene te tenzije nastale oko COVID potvrda.

Prvo su ga zvali koronavirusom, a zatim se govorilo o alfa, beta i delta varijantama. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) stvorila je sustav imenovanja za varijante COVID-a po grčkom alfabetu. Lambda je kratko trajala, ali s omikronom sigurno ulazimo u iduću godinu.

Spoznaje o do sada najbrže širećem soju koronavirusa još su uvijek nedovoljne i proturječne. I dok jedni tvrde da će nam omikron tek stvoriti značajnije probleme i s brojem preminulih i stanjem u bolnicama, drugi tvrde kako se radi o blažoj varijanti virusa koja bi možda mogla označiti kraj pandemije.

Kako god bilo, kao i cijele godine koja je za nama, cijepljenje je imperativ oko kojeg se lome koplja, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelom svijetu.

Cijepiti se ili ne?

Cijepiti se ili ne postala je glavna tema javnosti, društva na kavama i rođendanskih proslava. Krajem godine bilježimo i sve veći broj privatnih okupljanja za koja domaćini traže negativne kućne testove. No u društvu se paralelno događa veliki jaz između zagovornika i protivnika cijepljenja pa posebno negodovanje izazivaju COVID potvrde.

Potvrda koja omogućuje ulazak na određena mjesta - različite su odredbe po državama - izaziva nevjerojatan odjek u javnosti. Od onih koji tvrde da su COVID potvrde, uz cijepljenje, jedini način da zaustavimo pandemiju koja svijet već polako baca na koljena i gospodarski, ali i sociološki, do onih koji njihovo uvođenje i funkcioniranje nazivaju kršenjem ljudskih prava. Korištenje COVID potvrda postaje još jedno sjeme razdora.

To pitanje u Hrvatskoj dolazi i do Ustavnog suda, a prikupljaju se i potpisi za referendum o njihovoj upotrebi i ustavnosti. Na ulicama se okupljaju prosvjednici s transparentima ''ne damo im našu djecu'', iako obaveza cijepljenja i dalje ne postoji.

Krajem godine Austrija najavljuje obavezu cijepljenja s početkom od 1.veljače 2022., a naznake da bi mogli uvesti obavezno cijepljenje stižu i iz Češke.

Velika Britanija napušta EU

Velika Britanija 1. siječnja 2021. godine napušta Europsku uniju, pa se njezina bitka s koronavirusom odvija u skladu sa sukobima proizašlima iz višemjesečnih napetih odnosa u Europskoj uniji. Samostalno donošenje odluka o zatvaranju granica, otimanja i gomilanje značajnih količina cjepiva na samom početku proizvodnje, kada se svaka doza željno iščekuje, uvelike obilježava njihove odnose s ostatkom EU-a kroz prvi dio godine.

Nakon prosinca prošle godine kada je Petrinju, Sisak, Glinu i okolicu pogodio razoran potres, kroz godinu se u Hrvatskoj treslo još izrazito puno puta. Hrvati prvom polovicom godine u više navrata ruše stranice EMSC-a tražeći svaku informaciju o trešnji koju su osjetili. Obnova stoji, zapravo kreće se, ali toliko sporo da je gotovo isto kao i da stoji. I krajem godine u središtu Zagreba padaju fasade i cigle sa zgrada iako je od potresa prošlo gotovo dvije godine, a u Petrinji, Sisku i okolici ljudi još uvijek žive u kontejnerima s minimalnim uvjetima za život. Nema sumnje da će i 2022. dočekati u njima.

Preminuo Milan Bandić

Godina 2021. ostat će zabilježena i kao godina u kojoj je preminuo jedan od najdugovječnijih gradonačelnika u Hrvatskoj, Milan Bandić. Njegova smrt izaziva brojne kontroverze, govorkanja i nedoumice. U sve se uključuje i DORH kojem je zadatak rasvijetliti okolnosti smrti gradonačelnika Zagreba. No nakon toga dolazi do pobjede lijeve struje na izborima, njegovih dugogodišnjih protivnika koji su političku karijeru počeli kao aktivisti - platforme MOŽEMO. Zagrepčani ljeto provode u raskopanom gradu s dugačkim razdobljima bez tople vode, radi se na zamjeni toplinskih vodovoda. Nakon ljeta punog negodovanja očekuje ih još iznenađenja, dolazi do niza pucanja cijevi u Zagrebu, u nekoliko navrata. U jednom od tih incidenata u jednom podrumskom stanu na Trešnjevci umalo život gubi domar jedne zagrebačke srednje škole.

Događaj koji je razveselio Hrvatsku 2021. godine svakako je konačna izgradnja Pelješkog mosta, dugo očekivanog projekta koji će konačno spojiti razdvojeni teritorij Republike Hrvatske.

No 2021. zabilježila je i ostale važne događaje, pomalo zasjenjene pandemijom koronavirusa.

- Inauguracija Josepha Bidena, 46. američkog predsjednika

- konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2021. Glasgow, Škotska - ubrzano topljenje ledenjaka na Arktiku i podizanje razine mora

- presuda Nadanu Vidoševiću

-Predsjednik Zoran Milanović i medijske prepirke s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom Mariom Banožićem

- sud odlučio da i istospolni parovi mogu postati posvojitelji

- lokalni izbori puni preokreta i neočekivanih raspleta

- uhićena bivša ministrica Gabrijela Žalac

- HDZ osuđen na novčanu kaznu u slučaju Fimi media

- održan popis stanovništva

- Obilježeno 30. godina od pada Vukovara

Kako ćete vi pamtiti 2021.?