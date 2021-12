Predsjednik Zoran MIlanović u posjetu je Kosovu.

Predsjednik Zoran MIlanović u posjetu je Kosovu. O stanju na Kosovu i sigurnosti naših vojnika na Kosovu kaže: "Sigurni su. A ovaj posjet je bio planiran. Situacija je ovdje stabila, ali fragila, ali teško da može izbiti ozbiljan rat ovdje. Samo Kosovo stoji na mjestu", kaže.

O Mostovom referendumu kaže: "Ustav je tu nejasan, zakon o referendumu se uvijek može promijeniti, ali ja Mostu čestitam. Ovi su to uspjeli bez logistike, svaka čast. Ako se referendum održi, to je 99 posto gotovo, jer nitko neće izaći na referendum, da bi to osujetio", kaže

Smatra da je to određen krik protiv vlasti i da je referendum balističko oružje.

Podsjetimo, Predsjednik Zoran Milanović testirao se sinoć na koronu, doznaje Nova TV. Testirao se nakon što se družio s Milom Đukanovićem, koji je pozitivan na koronavirus.

"Ma da testirao sam se sinoć, jesam. Kažem vam to čisto zbog vas. Ali što može biti, tu su vojnici".

Plenković je Milanovića nazvao štetočinom, a on kaže: "Dobro, ali čekam radosnu vijest. Ja sam stariji dva dana", kazao je.

"Ako sam ja štetočina, ja sam onda najponosnija štetočina i podignut ću sebi spomenik od mjedi", odgovorio je MIlanović Plenkoviću.

Plenković je prije dvije godine obećao vraćanje INA-e u hrvatske ruke. Milanović kaže da sada svatko može biti baja zbog jeftinog financiranja.

Predsjednik je danas u posjetu pripadnicima Hrvatske vojske na Kosovu. Ovo je njegov drugi dan posjeta.