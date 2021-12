Gotovo godinu dana nakon potresa građani Petrinje i dalje žive u privremenom smještaju ili kontejnerskom naselju. Nije se puno toga promijenilo po pitanju obnove, zato veseli činjenica da su dvije mlade obitelji dobile nove kuće zahvaljujući donacijama i Udruzi glas poduzetnika.

Datum 29. prosinac 2020. godine ostat će gorko zapamćen u Hrvatskoj povijesti, a naročito na području Petrinje.

"To je dizalo me i samo bacalo. Ja krenem prema vratima, a imala sam troja vrata za proći. U dnevnom boravku na peć na drva mi nabije trbuh, zatim lijevo rame, onda ponovno me bacilo dolje. Kad sam došla u hodnik tamo gdje je kupaona dimnjak je upao kroz strop u kupaonu i on me bacio“, ispričala je Petrinjka Aleksandra David dio užasa kroz koji su prošli svi u Petrinji.

Iako je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje predstavio tipske kuće koje će se graditi za stradale u potresu, mnogi građani koji su ostali na tom području još uvijek žive u kontejnerima razočarani u sustav.

"Mi smo se svi dogovorili, palit ćemo lampione jer mi ne slavimo Novu godinu. Nama godina ne postoji dok god nam nešto ne daju normalno, da imamo kao sav normalan svijet. Bio to stan, nekakva mala kućica, bilo što da mi imamo svoje, e onda će tek doći Nova godina. Inače ne“, oštro je poručila Aleksandra.

I bez Vlade, događaju se promjene

Zahvaljujući donacijama i Udruzi Glas poduzetnika ključeve vrata novih domova u Petrinji među prvima su dobile obitelji Nurkić i Dević koje će ovo blagdansko vrijeme napokon provesti u svome domu na sigurnom, bez straha od novog podrhtavanja.

"Možete si zamisliti kako višečlane obitelji, majka s troje djece i suprug, kako oni mogu živjeti sada u tim uvjetima. Zbog toga smo se odlučili da dugoročno riješimo te obitelji putem UGP kuće. Odbor za graditeljstvo Udruge glasa poduzetnika je ponudio takav jedan projekt koji bi trebao biti rješenje za te obitelji“, kazao je koordinator udruge Danko Bačelić.

"Imali smo ljude na terenu pa smo se raspitivali i da dođu do obitelji za koje stvarno znaju da im treba kuća da se ne bi dogodilo da s doniranim sredstvima obnavljamo nečije vikendice ili drugu, treću nekretninu“, objasnio je Hrvoje Kvasnička iz udruge.

Da bi zadovoljili kriterije, obitelji su trebale imati kuću s uporabnom dozvolom, vlasnički list kao i prijavljeno mjesto prebivališta, a cilj je bio da se u prvom valu dodjele kuće mladim obiteljima s djecom, kako ne bi napustile ovo potresom pogođeno područje.

"Baš smo htjeli da se zadrže što duže mlade obitelji u Petrinji da pokažemo da se to može, da tu ima budućnosti i da ima života, kao i da im se pomogne da ostanu ovdje gdje jesu, a ne da odsele“, nastavio je Kvasnička.

Dobili su priliku za novi početak

Kuće su izgrađene po standardu za potresno područje s naglaskom na zelene tehnologije s dizalicama topline, te energetskom učinkovitosti. Vrijednost jedne nekretnine se procjenjuje oko jednog milijuna kuna, a ovom izgradnjom nakon godine dana počinje jedna renesansa za ovaj kraj.

"Treća je obitelj Tomljanić u Gredi, gradi se i mislim da je došlo do prve deke. Ovih dana su naši volonteri također inspirirani jednom pričom iz medija gdje je u biti jedna majka s troje djece i ima palčića i mislim da ćemo napraviti i tu četvrtu kuću vrlo brzo“, najavio je Bačelić.

Sve ove obitelji kao posljedicu potresa našle su se u raznim financijskim situacijama koje im otežavaju život dostojanstven čovjeka. No dobili su priliku za novi početak.

"Situacija je bila takva da bi mi 99% otišli iz Petrinje. Supruga ne radi u Petrinji tako da sigurno bi išli. Perspektiva bi osim kuće bila loša za nas i djecu, ali i njihovu budućnost. Ovo nam je praktički spasilo naš život u Petrinji. Djeca već dugo pitaju kada ćemo useliti.

Mi smo baš zbog njih rekli da ima dosta posla do Božića, ali da ćemo do tada useliti makar madrace stavili na pod. Božić je vrijeme koje daje neku novu nadu i rekli smo da neće proći godina dana otkad mi nismo u svojoj kući“, kazao je Petrinjac Nermin Nurkić.

Svega pet minuta udaljenosti, obitelj Dević uselila je u svoj novi dom.

"Nakon tjedan-dva od prve posjete su me zvali i nisam vjerovao da netko želi tako pomoći. Baš pričao sa suprugom i kažem zvali su me izgradnju kuće, a ona je rekla nema od toga ništa. Stvarno nismo vjerovali i onda iz dana u dan prolazilo je vrijeme, papire sve smo riješili tako da napokon imamo krov nad glavom i novu kuću“, zaključio je Dragan Dević.

Zahvaljujući poduzetnicima i donacijama ova predivna priča će uz Centar novog života dobiti svoj nastavak u vidu još nekoliko izgrađenih domova i sretnih i zadovoljnih lica.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!