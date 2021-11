Pelješki most iz zraka - 2

U susjednoj Bosni i Hercegovini političari i dalje izvlače temu Pelješkog mosta na površinu svaku put kada se želi skrenuti pažnju s dnevno političkih tema u toj zemlji. Ideja još uvijek ima svakakvih, a neki bi most čak i ''rezali''.

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u razgovoru sa posebnim izaslanikom američkog predsjednika Joea Bidena za zapadni Balkan Gabrielom Escobarom rekao je da bi BiH trebala imati pristup otvorenom moru.

Njemu se pridružio i bošnjački akademik Suad Kurtćehajić koji tvrdi da je BiH mogla imati izlaz na otvoreno more u crnogorskoj Sutorini, no odrekla ga se, da ne bi dopao pod Republiku Srpsku, ali ne odustaje od nade kako bi se to moglo promijeniti, piše Sputnik.

Izgradnja Pelješkog mosta, koji bi trebalo biti pušten u upotrebu iduće godine, onemogućava kruzerima i većim brodovima da pristaju na teritoriji BiH i to je, kako navodi sarajevski akademik dr. Suad Kurtćehajić i predsjednik Bosanske akademije nauka i umetnosti ''Kulin ban“, problem na koji je ukazao Džaferović.

''U izgradnju mosta je do sada uloženo tristo i nešto milijuna eura, uz to je Hrvatima za izgradnju mosta pomogla i EU, pa nema nikakve riječi o rušenju ako smo dozvolili njegovu gradnju. Sad, ne znam može li se nekako ''izrezati'' pa da se napravi pokretni, podižući most, kojim bi se omogućilo uplovljavanje većih brodova i kruzera'', kaže Kurtćehajić.

No upozorio je kako je BiH napravila grešku kada se u korist Crne Gore odrekla vlasništva nad Sutorinom, graničnim mjestom, gdje bi imala otvoren izlaz na more.

''Upravo zato sam osobno pokušavao ukazati Sarajevu da ne potpiše Ugovor o granici s Crnom Gorom. Međutim, oni su se izgleda unaprijed dogovarali. Mislim da je Sarajevo Crnoj Gori dalo Sutorinu samozato što su strahovali da to ne pripadne Republici Srpskoj'', rekao je Kurtćehajić.

''Ne znači da BiH ne može tražiti svoja prava''

Profesor banjalučkog Pravnog fakulteta Milan Blagojević, s druge strane, napominje da je u pitanju međunarodni državni ugovor između Crne Gore i BiH, kojim je definirana njihova međusobna granica. Što se tiče Hrvatske i Pelješkog mosta, za kojeg BiH tvrdi da je im je blokirao izlaz na otvoreno more, Blagojević napominje da i tu postoji pravni lijek.

''To što se radi o akvateritorijalnom području Hrvatske, ne znači da država koja ima interes za izlaz na otvoreno more ne može zatražiti svoja prava. BiH u tom slučaju može tražiti to pravo tako što će se obratiti Međunarodnom sudu pravde, tužeći Hrvatsku'', uvjeren je profesor.