Prije točno godinu dana u Hrvatskoj je službeno krenulo cijepljenje protiv COVID-19, prva cjepivo je primila 81-godišnja štićenica zagrebačkog Doma za starije osobe, a do danas je cijepljeno 55,48 posto stanovništva, odnosno 66,12 posto odraslih stanovnika i stanovnica, podaci su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Do danas je utrošeno 4.647.360 doza cjepiva od četiri proizvođača. Najveći obuhvat cijepljenih je postignut u Zagrebu - prvom dozom je cijepljeno 65 posto stanovništva, odnosno 77,7 posto odraslih, a drugom dozom 60,4 posto ukupnog stanovništva, odnosno 72,4 posto odraslih Zagrepčana.



Procijepljenost RH 20. 12. 2021. u odnosu na ukupno stanovništvo RH prema mjestu prebivališta (Foto: HZJZ)

Sa 55,48 posto cijepljenih zaostajemo za zemljama EU gdje je cijepljeno 72,2 posto stanovništva, dok za zemljama s najvećim cijepnim obuhvatom zaostajemo i 30 posto, istaknula je u ponedjeljak zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Ivana Pavić Šimetin.



Prva doza i završeno cijepljenje u odnosu na procijenjeno ukupno stanovništvo županija (udio) (Foto: HZJZ)

"Ipak, kada oni koji se još nisu odlučili cijepiti odlučuju o tome bi li se cijepili ili ne, uzor mogu tražiti u našim sugrađanima koji su se cijepili, a kojih je više od 2,2 milijuna. Iako zaostajemo za Europom i među nama prevladavaju oni koji su se odlučili za cijepljenje. To su naši susjedi, prijatelji i članovi obitelji. Cijepili su se, boljela ih je ruka dana ili dva, možda ih je boljela glava ili su imali povišenu temperaturu, no to je prošlo, a sada se mogu ipak sigurnije i jednostavnije kretati i sudjelovati u društvenom životu", ističe Pavić Šimetin.



Kaže i kako mnogi građani odgađaju cijepljenje zbog različitih bolesti, što je pogrešno, jer su one dodatni razlog da se netko odmah cijepi, budući da COVID-19 kod bolesnih osoba ima puno teži tijek i češću smrtnost nego kod zdravih.