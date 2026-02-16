Obavijesti Foto Video Pretražite
dabro izazvao buru

Pljušte reakcije na "glazbenu krizu": "Plenković se valja u blatu, a ova stranka je dobrodošla u histeričnu ljevicu"

Piše Hina, 16. veljače 2026. @ 11:46 komentari
Izjave za medije saborskih zastupnika na temu Josipa Dabre - 7
Izjave za medije saborskih zastupnika na temu Josipa Dabre - 7 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Saborski zastupnici vladajućih i oporbe u ponedjeljak su komentirali napetosti unutar vladajuće koalicije potaknute ponašanjem zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre, koji je u jednoj pjesmi veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića.
vijesti
Jak vjetar i snježni nanosi u Sloveniji
Mnogi otkopavali automobile
FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
Domaća hrana u Hrvatskoj poskupjela je i do 100%, proizvođači teško konkuriraju uvozu
Cijene idu u nebo
Svi ga jedu, a od cijene boli glava: Kad vide koliko košta u Beču, mnogima je muka
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
show
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
zdravlje
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
Po preporuci nutricionistice
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
zabava
Samo u susjedstvu: Pokazao novu kuku na Golfu, snimka nasmijala cijelu regiju
Što kažete?
Samo u susjedstvu: Pokazao novu kuku na Golfu, snimka nasmijala cijelu regiju
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Fotografirao pogled s planine i ulovio neopisivo rijedak prizor! Vidite li što je upalo u kadar?
Wow!
Fotografirao pogled s planine i ulovio neopisivo rijedak prizor! Vidite li što je upalo u kadar?
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Jedno od najvećih arheoloških otkrića u svijetu u 2025. godini pruža revolucionarne uvide u povijest mumifikacije
Otkriće svjetskih razmjera
Jedno od najvećih arheoloških otkrića u svijetu u 2025. godini pruža revolucionarne uvide u povijest mumifikacije
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
sport
Uprava Osijeka donijela odluku o sudbini Željka Sopića poslije novog poraza
stradao od hajduka
Uprava Osijeka donijela odluku o sudbini Željka Sopića poslije novog poraza
Velika objava iz Mađarske: Osijek dobiva novu predsjednicu kluba!
Pročitajte priopćenje
Velika objava iz Mađarske: Osijek dobiva novu predsjednicu kluba!
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
tv
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
Kumovi: Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prefarbalaLeonardo da Vinci Castello Sforzesco
Put Milana
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prebojala
Proteinski brownie recept
20 minuta posla
Proteinski brownieji koji se rade bez brašna i jaja, prefini su, a za njihovu pripremu treba vam samo 4 sastojaka
Kada znamo da je meso pečeno?
Mali trik
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put
novac
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
lifestyle
Udobni kompleti u kojima ćemo provoditi proljetne dane
OMILJENA OPCIJA
Za kraj zime i proljeće: 12 udobnih kompleta u kojima ćete uvijek izgledati odlično
Ulična moda Zagreb u plisiranoj suknji i nabranim čizmama
I čizme od brušene kože
Plavuša iz centra Zagreba u suknji koja "viče" da je proljeće blizu, bit će popularna i ove sezone
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
sve
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
 
