Plenković ekspresno odgovorio Orbanu: "U svrhu dobrosusjedskih odnosa..."

Čini se da su mađarski premijer Viktor Orban i premijer Andrej Plenković pronašli zajednički jezik nakon ranijih prepucavanja.
Nakon što se mađarski premijer Viktor Orbanoglasio povodom sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem i poručio da je posvećen deeskalaciji napetosti s Hrvatskom, situaciju je prokomentirao i Plenković.
"Na marginama sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj.
Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dobavni pravac umjesto kupovine energenata od Rusije.
U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radujemo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", napisao je Plenković.
