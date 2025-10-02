Plenković ekspresno odgovorio Orbanu: "U svrhu dobrosusjedskih odnosa..."

Nakon što se mađarski premijer Viktor Orban oglasio povodom sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem i poručio da je posvećen deeskalaciji napetosti s Hrvatskom, situaciju je prokomentirao i Plenković.

Objavu premijera prenosimo u cijelosti:

"Na marginama sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj.

Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dobavni pravac umjesto kupovine energenata od Rusije.

U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radujemo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", napisao je Plenković.