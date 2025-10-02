Orban promijenio ploču: "Mađarska će Hrvatskoj uvijek iskazivati povijesno poštovanje"

Mađarski premijer Viktor Orban podijelio je nove stavove nakon sastanka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Rekao se da će se truditi deeskalirati napetosti koje su započeli njegovi dužnosnici, optužujući Hrvatsku za ratno profiterstvo.

Plenković je još ranije oštro odbio mađarske optužbe, a čini se da su, nakon gotovo tjedan dana prepucavanja, pronašli zajednički jezik.

"Upravo sam završio sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem. Interes mađarske vlade je osigurati najjeftinije moguće izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske i Mađarska će Hrvatskoj uvijek iskazivati ​​povijesno poštovanje koje zaslužuje. Posvećeni smo deeskalaciji napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja", objavio je Orban na X-u.

Just finished my meeting with Prime Minister @AndrejPlenkovic. The Hungarian government’s interest is to secure the cheapest possible energy sources for Hungarian companies and households. Croatia is a historic strategic partner of Hungary, and Hungary will always give Croatia… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Premijer Plenković rekao je da je također spreman rješavati otvorena pitanja.

"Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom tezu da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dodatni pravac umjesto kupnje energenata iz Rusije. U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radimo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", podijelio je na X-u.

Plenković je i jučer, na neformalnom sastanku čelnika EU-a u Kopenhagenu istaknuo da "JANAF ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac".

Orban odgovorio je na te tvrdnje, rekavši kako Mađarska ne želi sukob s Hrvatskom, no da je cijena za transport nafte previsoka. Komentirao je i da Mađarska nema "nikakvu drugu opciju", nego nastaviti s uvozom ruskom nafte.