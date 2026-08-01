Čelnici EU-a uputili hitno pismo europskim institucijama nakon kaosa u Ceuti: Potpisao ga i Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama, u kojem se, slijedom događaja u Ceuti, zahtijeva koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije.

Predsjednici država i vlada izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih događaja na vanjskoj granici Europske unije u Ceuti te odlučnost u sprječavanju krijumčara da dovode u pitanje cjelovitost vanjskih granica Unije.

"Svjesni smo da je nedavna presuda španjolskog Vrhovnog suda iskorištena kao povod za ovaj napad i zlouporabu europskog sustava migracija i azila. Istodobno, naša je dužnost učinkovito odvraćati od nezakonitih migracija i beskompromisno se protiv njih boriti koordiniranjem aktivnosti, jačanjem vanjskih granica i rješavanjem pitanja svih politika koje mogu djelovati kao čimbenici privlačenja, poput legalizacije statusa vrlo velikog broja nezakonitih migranata.

Ne smijemo dopustiti da nekontrolirani masovni prelasci, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne prijetnje stvore dojam da je moguć nezakonit ulazak u Europsku uniju - odnosno da se nezakonit ulazak migranta može pretvoriti u zakonit boravak. Takva bi percepcija potaknula daljnje pokušaje, narušila povjerenje u našu zajedničku migracijsku politiku i imala posljedice za sve države članice", ističe se u pismu.

U pismu se pozdravlja suradnja Španjolske i Maroka na osiguravanju brzog povratka migranata koji su nezakonito ušli na teritorij pod upravom Španjolske, kao i činjenica da je velik broj njih već vraćen te da nisu zabilježena daljnja kretanja prema Europi. Također se izražava uvjerenje da će se, uz potporu Europske unije, trenutačna situacija staviti pod potpunu kontrolu.

S obzirom na ozbiljnost situacije, države su pozvale irsko predsjedništvo Vijeća Europske unije da žurno sazove izvanrednu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova na kojoj bi se definirao koordiniran europski odgovor, uključujući brzu mobilizaciju dostupnih instrumenata EU-a i pružanje potrebne potpore Španjolskoj radi ponovne uspostave učinkovite kontrole vanjske granice Unije i sprječavanja daljnjih nekontroliranih prelazaka. Ministri bi posebno trebali razmotriti mogućnost pojačane potpore agencije Frontex te učinkovitost suradnje EU-a s Marokom.

Hrvatska, kao država koja se nalazi na vanjskoj granici Europske unije, učinkovito sprječava nezakonite migracije. Stoga i ovom inicijativom izražava važnost zajedničke odgovornosti i solidarnost s državama članicama koje su izložene posebnom pritisku, kako bi se izbjeglo uvođenje unutarnjih kontrola među državama članicama, priopćila je Vlada.

Broj nezakonitih prelazaka granice u Hrvatskoj prošle je godine pao za 44 posto, a broj spriječenih nezakonitih prelazaka povećan je za 53 posto. Lani je u Hrvatskoj uhićeno 1.076 krijumčara, a od početka ove godine njih 645.

"To je rezultat sustavnog, odlučnog i profesionalnog rada hrvatske policije i svih hrvatskih institucija, kao i čvrstog stava Vlade da o ulasku u Europsku uniju ne smiju odlučivati krijumčari, nego države članice", stoji u priopćenju Vlade.