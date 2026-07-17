Uhićen piroman u Dalmaciji! Podmetnuo golemi požar, policija objavila detalje

Granični policajci iz Imotskog dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je 15. srpnja u mjestu Ričice izazvao požar u kojem je izgorjela suha trava i raslinje.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran i spriječeno je njegovo daljnje širenje. Opožareno je 1200 kvadratnih metara površine.

Policija je piromana uhitila dan kasnije te je utvrđeno da je namjerno izazvao požar, korištenjem otvorenog plamena ili žara, čime je na četiri mjesta potpalio travu.

Sumnjiči ga se za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.