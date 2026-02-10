Jedan se vraća, drugi odlazi: Promjene u saborskim klupama HDZ-a

Povratkom Marina Piletića u zastupničke redove HDZ-a Hrvatski sabor napustit će Petar Šimić, koji je dosadašnjeg ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike mijenjao godinu i pol, od rujna 2024.

"To je njegov mandat i logično je da se vrati u Sabor", kažu u saborskom HDZ-u.

Petar Šimić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Na parlamentarnim izborima u travnju 2024. godine Piletić je nosio HDZ-ovu listu u 5. izbornoj jedinici, u kojoj je ta stranka osvojila polovicu mandata, sedam od 14, a sam Piletić dobio gotovo 12 tisuća preferencijalnih glasova.

Umjesto Piletića resor rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike vodit će Alen Ružić, a te kadrovske promjene Sabor bi trebao potvrditi idućeg tjedna. Ovog tjedna, zbog rada zastupnika na terenu, Sabor plenarno ne zasjeda.