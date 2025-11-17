Pijan vrijeđao i napao policajca ispred kafića: Priveden i kazneno prijavljen

Oko 00:30 u nedjelju, ispred ugostiteljskog objekta u Starim Mikanovcima, policajci su intervenirali zbog narušavanja javnog reda i mira koje su izazivali 50-godišnjak i 20-godišnjak. Tijekom postupanja, 50-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao policajce upravo u trenutku kada su nad njim primjenjivali sredstva prisile radi privođenja u službene prostorije.

Situacija je eskalirala kada je muškarac uporabom sile spriječio policijskog službenika u obavljanju službene radnje: odgurivao je policajca, nakon čega su obojica pala na tlo, a potom je 50-godišnjak policajcu zadao nekoliko udaraca rukom u predjelu glave i tijela.

Policija je obojicu muškaraca privela. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 20-godišnjak imao 2,63 g/kg alkohola u organizmu, a 50-godišnjak 1,70 g/kg, zbog čega su smješteni u posebne prostorije do prestanka djelovanja alkohola. Policijski službenik i 20-godišnjak zadobili su lakše ozljede.

Nakon što se otrijeznio, nad 50-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno da postoji sumnja da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Uz kaznenu prijavu, protiv obojice muškaraca podnosi se i optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.