Pavliček traži odgodu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru: "Ne želimo eskalaciju"

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček na svojem je Facebooku objavio zahtjev za odgodom izložbe u organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata Republike Srbije.

Izložba fotografija pod nazivom "Srpkinja" prostorijama Srpskog kulturnog centra u Vukovaru trebala bi biti otvorena u utorak. Međutim, Pavliček poziva da se to odgodi zbog Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

"Svaka nacionalna manjina, pa tako i predstavnici srpske zajednice u Vukovaru imaju pravo na njegovanje svoje kulture i običaja, ali organizatori moraju biti svjesni da je mjesec studeni, mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda i to posebice u Vukovaru", napisao je.

"Svaki pedalj grada Vukovara natopljen je krvlju hrvatskih branitelja, gotovo da nema hrvatske obitelji u Vukovaru koja tijekom studenog nije izgubila nekoga od svojih najmilijih, još uvijek tragamo za gotovo 300 nestalih naših sugrađana, još uvijek upravo ovih dana pokapamo posmrtne ostatke naših branitelja te stoga smatram NEPRIMJERENIM U DANIMA ŽALOSTI ORGANIZIRATI OVAKVE IZLOŽBE!", dodao je.

Veliki dio Hrvata Vukovaraca, tvrdi gradonačelnik Vukovara, gleda na ovakve i slične organizacije, posebice tijekom mjeseca studenog u Vukovaru, kao na vid provokacije.

"Kako do nepotrebne eskalacije, s obzirom na događanja diljem Hrvatske, ne bi došlo, kako bi upravo Pijetet prema žrtvi Vukovara ostao na prvom mjestu, molim sve da se upravo prema toj žrtvi odnosimo dostojanstveno!", zaključio je Pavliček.