Nema više propuštenih dostava! Domaći stručnjaci osmislili pametni sandučić

Ako ste ikad doživjeli da vas zove dostavljač, a vi niste kod kuće - osječka IT scena iznjedrila je novi pilot projekt kojim će riješiti vaš problem. Mala ekipa predvođena nastavnikom i studentima osmislila je revolucionaran način dostave paketa.

"Ideja je nastala kada smo pokušali riješiti najčešće probleme u dostavi, a to je najčešće zadnji stupanj dostave, gdje onaj koji treba primiti paket nije kod kuće i onda poštar mora ponovno pokušati obaviti dostavu", objasnio je Mario Salai, tehnički direktor.

Mario Salai, tehnički direktor Foto: Dnevnik Nove TV

Zasad još pilot projekt gotovo je spreman za izlazak na tržište.

"Ovaj je proizvod jedinstven zato što omogućava i primanje i slanje iz istog uređaja. Također omogućava čuvanje paketa, netko to može pokupiti, to je kao neko skladište…Ne zahtjeva internet konekciju, postoji baterijski sustav napajanja koji traje jako dugo. Postoji jedna aplikacija koja je univerzalna, omogućava sve te opcije i drago mi je da smo to startali iz Osijeka", dodao je Salai.

David Palinkaš, student matematike i računarstva Foto: Dnevnik Nove TV

Aplikacija izrađena od nule

Uz pomoć svojih bivših učenika, sadašnjih studenata aplikacija je izrađena od nule.

"Imamo dizajnera, on je sve to dizajnirao, ja sam to počeo implementirati da to sve bude funkcionalno, bazu podataka i sve to polako, sve više i više mogućnosti. Aplikacija služi da otvaramo te pametne ormariće te da kroz aplikaciju možemo slati i primati pakete", ispričao je David Palinkaš, student matematike i računarstva.

David, iako je tek brucoš, pravi je dokaz da je osječka informatička scena među najjačima u Hrvatskoj.

"To su državni prvaci, najbolji učenici koji su izašli iz škole. Imamo ih sve na jednom mjestu, svi se znaju, mlada i pametna ekipa", rekao je Salai.

Jedinstveni projekt

Ovaj projekt jedinstven je u svijetu. Uz sigurnu dostavu na kućnom pragu kupac uz ovaj sandučić ostvaruje i zaradu.

"Danas se u svijetu dostavi više od milijardu paketa, od toga je sto milijuna svaki dan propuštene dostave i to su troškovi koji su jedan euro po paketu. Mi taj novac koji naši potrošači plaćaju vraćamo kroz sustav Time Lockera i naplaćujemo to distributerima, a 70 posto pripada našem vlasniku. Imaju 100 posto prvu dostavu dostavljenu, web trgovine ostvaruju dodatne benefite", rekao je Krešimir Kuterovac, voditelj razvoja proizvoda.

Doprinosi i gradovima jer smanjuje promet zbog ponovljenih dostava. "Dnevno se proizvede 416.000 tona CO2 na ponovljenim dostavama, to je šuma površine Velike Britanije koja nam treba da to neutraliziramo", dodao je Kuterovac.

Od aplikacije do sandučića cijeli projekt domaći je proizvod, a provodit će se diljem Hrvatske. Nadaju se da će biti prepoznat i u svijetu. Kako doći do svog sandučića, bit će predstavljeno 26. studenog u Osijeku.