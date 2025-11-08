Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Jedinstven u svijetu

Nema više propuštenih dostava! Domaći stručnjaci osmislili pametni sandučić

Piše Matea Drmić/DNEVNIK.HR, 08. studenoga 2025. @ 23:30 komentari
Pametni poštanski sandučići
Pametni poštanski sandučići Foto: Dnevnik Nove TV
Osječki tim osmislio je novi način dostave paketa koji bi, osim pomoći svim korisnicima, trebao doprinijeti i zaštiti okoliša.
Najčitanije
  1. Prometna policija, ilustracija
    Dani Martinja

    Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
  2. Školska kantina, ilustracija
    U Budimpešti

    Masovno trovanje u susjedstvu: Deseci djece hitno prevezeni u bolnici, pokrenuta istraga
  3. Ilustracija
    Važno je znati

    Podmukla bolest jedan je najčešćih uzroka smrti muškaraca u Hrvatskoj: Simptomi se javljaju kasno
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Poduzetnici upozoravaju: Rast minimalne plaće ne smije ići na leđa poslodavaca
Kritike i prijedlozi
Dugo čekana promjena mogla bi nanijeti štetu? "Mi u Hrvatskoj imamo tragičnu situaciju..."
Pilot projekt iz Osijeka: Pametni sandučići za primanje i slanje paketa bez interneta
Jedinstven u svijetu
Nema više propuštenih dostava! Domaći stručnjaci osmislili pametni sandučić
Veterinarska struka: Potrebno ulaganje države, bolesti se šire, struke sve manje
Veterinari upozoravaju
Hrvatska je u ozbiljnom problemu: "Bolesti se šire, a struke je sve manje, svakodnevno trpimo napade"
U tornadu u Brazilu šest mrtvih i 750 ozlijeđenih
Na jugu Brazila
FOTO/VIDEO Tornado poharao sve pred sobom: Najmanje šestero mrtvih, više od 700 ozlijeđenih
Kripto prevarant i supruga ubijeni u Emiratima
Namamili ih na sastanak
Ubijeni milijunaš i supruga: Raskomadane ih pronašli u kontejnerima
Erumpirao vulkan na Havajima
Vlasti izdale upozorenja
FOTO/VIDEO Spektakularne snimke! Erumpirao jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Djeca nakon ručka hitno prevezena u bolnicu: Otkriven uzrok, pokrenuta hitna istraga
U Budimpešti
Masovno trovanje u susjedstvu: Deseci djece hitno prevezeni u bolnici, pokrenuta istraga
Berače maslina gotovo pogodili lovci: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Bliski susret
Drama tijekom berbe! Bacali se na tlo kad su zapucali prema njima: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Rak prostate treći je najčešći uzrok smrti muškaraca u Hrvatskoj
Važno je znati
Podmukla bolest jedan je najčešćih uzroka smrti muškaraca u Hrvatskoj: Simptomi se javljaju kasno
Niz potresa uzdrmao susjede:
Javlja EMSC
Niz potresa uzdrmao susjede: "Ljuljalo luster i zgradu. Dobro je protreslo, kao udar"
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Nakon prosvjeda
Torcida otišla pred sud: Oglasio se zamjenik šefa policije
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Nakon prosvjeda
Torcida otišla pred sud: Oglasio se zamjenik šefa policije
Djeca nakon ručka hitno prevezena u bolnicu: Otkriven uzrok, pokrenuta hitna istraga
U Budimpešti
Masovno trovanje u susjedstvu: Deseci djece hitno prevezeni u bolnici, pokrenuta istraga
show
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Severina na koncertu u Areni Zagreb s 53 godine napravila tri zvijezde
legenda od žene!
Ona ima 53 godine?! Sevka na bini u Areni napravila tri zvijezde, ovo morate vidjeti
zdravlje
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
tech
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Ne brojte svaki korak: Evo što je važnije za zdravlje
Nova studija
Ne brojte svaki korak: Evo što je važnije za zdravlje
sport
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
nada tinja i dalje
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
Hajduk nadigrao izgubljeni Osijek: Krovinović i Šego zabili, Livaja ušao u finišu
Bijeli nižu pobjede
Hajduk nadigrao izgubljeni Osijek: Krovinović i Šego zabili, Livaja ušao u finišu
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
tv
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
MasterChef: Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
SVAKA ČAST!
Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
U dobru i zlu: Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
U DOBRU I ZLU
Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
putovanja
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Varivo od crvene leće i cvjetače recept
Recept na žlicu
Fino varivo s lećom i cvjetačom sjajan je izbor za ručak ili večeru, a bit će gotovo za 30-ak minuta
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
novac
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
lifestyle
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Recept za kolač s jabukama, sirom i orasima
Nema dalje
Kako je samo sočan i ukusan: Spremite recept za ovaj kolač, sigurno ćete ga ponoviti
sve
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene