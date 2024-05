Lijeka za rak ima i znači spas, ali hrvatskim pacijenticama je nedostupan: "Sve, sve bih prihvatila..."

Šokantni podaci govore da je Hrvatska druga po smrtnosti od raka u Europskoj uniji. U 21. stoljeću uz sva dostignuća moderne medicine zvuči nevjerojatno da od raka vrata maternice u Hrvatskoj gotovo svaki treći dan umre jedna žena.

Marijana Jambreš bori se sa zloćudnim tumorom grlića maternice: "Prošla sam već dosta terapija, borim se i znam dijagnozu od siječnja ove godine. Prošla sam šest kemoterapija i sad sam na sljedećih pet kemoterapija i zračenja."

Još jedna nada pacijenticama je imunoterapija. No, u slučaju raka vrata maternice takvo liječenje u Hrvatskoj još nije odobreno pa su iz Udruge Sve za nju pisali HZZO-u.

"Radi se o lijeku koji je vrlo sofisticiran, koji je u Hrvatskoj prisutan već dugi niz godina, u nekoliko različitih sijela raka i ovdje bi zapravo trebalo samo proširiti indikaciju tako da bi bude dostupan i bolesnicama od raka vrata maternice", kazala je Ljiljana Vukota iz udruge Sve za nju.

U Hrvatskoj od raka vrata maternice na godinu obolijeva oko 300 žena, a svaka treća novooboljela je mlađa od 50 godina.

Smrtnost je visoka - od ove bolesti umire oko 130 žena na godinu.

"Ili ako hoćemo reći, svaki treći dan umre jedna osoba od raka vrata maternice. To nisu samo brojke. To su osobe, to su obitelji, to su majke, žene i to je šteta koja je neprocjenjiva ako postoje lijekovi, a ova imunoterapija je lijek koji u dobrome dijelu može smanjiti kod dijela ovih žena", ističe ginekolog Dražen Butorac iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Pročitajte i ovo Doznaje Dnevnik Nove TV Zapalio automobile pa se ozlijedio u sudaru: Okidač je bila ljubomora

Daje se u kombinaciji s kemoterapijom. Prvo se mora provesti genetska analiza.

"To nije lijek i nije terapija za sve pacijentice koje imaju rak vrata maternice. Moglo bi se otprilike spasiti trećina žena i to spašavanje ne znači da će one biti izliječene. To su proširene vrste raka i kod takvih žena uspjeh je da produžimo život za nekih godinu dana", dodaje Butorac.

Pacijentice žele svaki dostupan lijek.

"Sve, sve bih prihvatila u smislu poboljšanja. Svi želimo živjeti, u krajnjoj liniji i biti zdravi", poručuje Jambreš.

Pročitajte i ovo Akcija spašavanja u tijeku Srušio se helikopter s predsjednikom Irana: "Informacije koje stižu vrlo su zabrinjavajuće"

"Nadam se da svaki lijek koji znači život i koji može spasiti živote da je u interesu onima koji odlučuju da taj lijek odobre", kazala je Ivana Kalogjera iz udruge Nismo same.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.