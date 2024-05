Ekocid na jednom od najljepših jadranskih otoka: "Evo, otok ljubavi. Muhe nas jedu, smrad se čuje..."

"Evo, otok ljubavi. Muhe nas jedu, smrad se čuje. Ovo nikad ne pokazuje niko na televiziji, samo se pokaže ono lijepo, more, brodovi, sunce, galebovi... A evo, imamo galebove i tu", kazao je Emil.



"Mislim da se lani zapalilo pet puta, ali su ga uhvatili na vrime. Inače, to je sekunda do katastrofe", govori Ante s Hvara.

