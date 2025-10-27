Otvoren prvi respiratorni punkt, poznati detalji: "Pacijenti obično ne razmišljaju o drugima..."

Respiratorni punkt – prvi takve vrste u Hrvatskoj ove sezone bolesti dišnih puteva, počeo je s radom u sklopu Županijskoga zavoda za javno zdravstvo u Rijeci.

Na tom mjestu pacijenti s kašljem, temperaturom, grloboljom ili otežanim disanjem moći će obaviti pretrage i dobiti dijagnozu.

Cilj ovog punkta je spriječiti nepotrebno širenje zaraznih bolesti koje haraju tijekom jeseni i zime. Već prvoga dana rada bilo je pacijenata.

"To su bolesti koje pogađaju i mlađu populaciju i starije sugrađane, koje svi želimo zaštititi. Želimo da mlađi budu zdravi kako bi mogli ići u školu i kako bi bili radno sposobni, a stariji da ne dobiju komplikacije bolesti. Tako nam se oni neće miješati s drugim pacijentima", poručila je Dolores Peruč, voditeljica Odjela za kliničku mikrobiologiju.



"Pacijenti obično ne razmišljaju o drugima. Ja im obavezno ponudim masku čim uđu u ambulantu te vidim respiratorne simptome, uz objašnjenje da vani sjede onkološki pacijenti", rekla je Vanja Boškić, liječnica obiteljske medicine.