Gordan Lauc, znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade, oglasio se na svome Facebook profilu povodom razornih potresa koji su jučer pogodili područje Siska, Petrinje i Gline.

Lauc je na Facebooku napisao da je teško "iz tople sobe gledati kako vani pada kiša i ne moći učiniti puno za ljude koji su jučer izgubili svoje domove" te dodao da u ovakvim situacijama shvatimo koliko je pojedinac "malen i beznačajan".

"Takve situacije su ono za što trebamo učinkovitu i organiziranu državu, vojsku, hitne službe, i sl., jer samo snažna i organizirana država može učinkovito reagirati na katastrofu ovih razmjera. Solidarnost i napori pojedinaca su vrijedni svake pohvale, no bez učinkovite koordinacije države to uglavnom završi u jednom velikom kaosu", napisao je Lauc.

Dodao je da je teško iskorijeniti "tisućugodišnju tradiciju gledanja na državu kao na tuđina i okupatora kojeg smijemo i trebamo varati" te da nam je do 1918. za sve nam je bio kriv Beč, a od tada pa do 1990. Beograd: "Od 1990 mnogi misle da je za sve kriv Zagreb, ili HDZ, SDP, Udba, ili tko već ne. No nisu krivi neki drugi. Krivi smo mi."

"Dio krivice za to što država nije učinkovitija u pomaganju onima u nevolji je svatko od nas koji surfa na Facebooku ili ode na plac za vrijeme radnog vremena, svaki student koji uči samo da položi ispit, a ne da stekne znanje, svaki profesor koji zadnjih 20 godina drži ista predavanja i samo se pretvara da je znanstvenik, svaki onaj koji svojim položajem prikriva neznanje, svatko tko zaposli rođaka, ili prijatelja, a ne najboljeg kandidata, ne plati porez, itd., itd.", napisao je Lauc.

Također je napisao da "svoju krivnju svi mi opravdamo time što neki drugi dvaput farbaju tunele, ili grade najskuplje žičare na svijetu, no nisu naše 'nepodobštine' posljedice njihovih, nego je takvo ponašanje vlasti odraz ljudi koji ih biraju i toleriraju takvo ponašanje."

Na kraju je zaključio da jedinu utjehu donekle možemo pronaći u činjenici da u i pandemija i potres mogli biti mnogo gori.

"Nadam se da ćemo i svi mi kao društvo i svatko od nas kao pojedinac iz ovoga izvući neke pouke i pokušati mijenjati svijet počevši od sebe samih, jer će biti i gorih potresa i gorih pandemija, a o našem ponašanju danas ovisi koliko ćemo biti spremni kada nas zadese", napisao je.