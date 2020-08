Čim se ministar Zdravko Marić idući tjedan vrati s godišnjeg, čeka ga rad na poreznom rasterećenju građana. Među prvim potezima najavljene su veće plaće zbog manjeg poreza na dohodak. Povišice bi išle od Nove godine, a evo koliko će plaće rasti i kome.

Vlada najavljuje da kreću na posao - smanjit će porez na dohodak s 36 na 30 i s 24 na 20 posto. Građani su u većini zadovoljni, smatraju da su plaće male te se s njima sada krpaju od početka do kraja mjeseca.

"Pod uvjetom da ne povise nešto drugo što vas inače opterećuje. Onda vas dovede na nulu", misli Nenad iz Zagreba.

Ima i skeptičnih.

"Hoće li porezi biti manji, nemam pojma, ali uvjerili smo se da oni ne govore istinu“, kaže Krešo iz Zagreba.

Za one koji sad imaju deset tisuća kuna bruto, odnosno 6876 neto, značilo bi to da će od Nove godine primati 7056 kuna, odnosno 188 kuna više. Oni s plaćom od 9734 kune imat će 10.112 kuna, odnosno porast od 377 kuna. Direktorske plaće, one koje premašuju 26 tisuća kuna neto, dobit će oko tisuću i pol kuna više, od iduće godine.

Oni na minimalcu neće dobiti ništa

Porezna stručnjakinja objašnjava kako oni s visokim plaćama plaćaju i veći porez na dohodak.

"Činjenica da će postojati skupina građana koja će moći više trošiti novca je ipak bolje neko rješenje, nisu to neka značajna povećanja koja će biti usmjerena u nešto drugo osim u neke redovne troškove kao što su hrana, odjeća", objašnjava stručnjakinja Anja Božina .

Radnici s minimalcem i plaćom manjom od 4 tisuće kuna neće dobiti ništa.

"Radnici koji imaju niske plaće niti do sada nisu plaćali porez na dohodak, što znači da ako se smanji stopa poreza, za njih to ništa ne znači, čak ako se promijeni osobni odbitak to isto za njih neće ništa značiti", dodaje Božina.

I o poslodavcima ovisi

Rad na poreznom rasterećenju čeka Vladu čim se vrate s godišnjeg. Zdravko Marić lopticu je prebacivao na poslodavce. Tako je prije mjesec dana izjavio da smanjenje poreza nije garancija da će neto plaće porasti jer poslodavci mogu korigirati bruto plaće na niže kao što su učinili i kad je snižen PDV.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca poručuju da pozdravljaju svako porezno rasterećenje i kriznu mjeru Vlade za pomoć gospodarstvu. Izborno obećanje bilo je i smanjiti porez na dobit kao pomoć poduzetnicima, ali i PDV na hranu u ovom mandatu. Manjim porezima do većih plaća, za radnike ohrabrujuća vijest.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr