Grad Zagreb uputio je apel građanima da ne parkiraju automobile nepropisno i da ih premjeste do srijede u 19 sati. Poslali su važnu obavijest za one koji to neće učiniti.

''Nažalost, ponovno nas je zadesio nemilosrdni potres koji nam je vratio sjećanja na teške trenutke koje smo preživjeli u ožujku. Ovoga puta smo u Zagrebu, nasreću, prošli bez većih posljedica. Nadam se da će tako i ostati te da ćemo, kao i uvijek, zajedno i solidarno, s mislima na svoje bližnje - na one pored nas koji trebaju našu podršku, našu snagu i energiju, iz ovih teškoća izaći čvršći s većim osjećajem bliskosti i empatije'', poručili su iz Grada Zagreba.

Navode da nastoje pomoći svima te da su službe na terenu i bit će na raspolaganju dok god bude potrebe.

''Međutim, molim vas drage sugrađanke i dragi sugrađani da ne parkirate svoje automobile nepropisno, odnosno na zelenim površinama, nego na označenim parkirališnim mjestima ili javnim garažama. Ako se na vašim automobilima, koji budu parkirani u skladu s propisima, u narednom razdoblju, dogodi šteta uzrokovana posljedicama potresa, Grad Zagreb će snositi troškove. Apeliramo na sve da danas, 30. prosinca, do 19 sati, premjeste svoje nepropisno parkirane automobile'', pozivaju iz Grada.