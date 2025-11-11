Plenković oštar: "Ova histerija traje mjesecima, to nije normalno"

Premijer Andrej Plenković komentirao je na Zagrebačkom velesajmu odgodu izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" u Vukovaru, kao i fotografije četnika koje su danas po gradu postavili Bad Blue Boysi.

"Čuo sam se jutros s Miloradom Pupovcem, oni su odgodili izložbu jer su procijenili, kao što je on i najavio, da se na jedan razuman, racionalan način sve ove tenzije smire i izložba će biti, kako pretpostavljam, u prosincu", kazao je premijer.

Za fotografije četnika koje su Bad Blue Boysi postavili u Vukovaru Plenković je ocijenio da je to nepotrebno.

"Mi moramo smanjiti tenzije. Sve ovo što se dogodilo prethodnog tjedna prije svega nije bilo uopće potrebno i pripisujem to jednom neželjenom incidentu koji smo snažno osudili. Mi ćemo sa svoje strane činiti upravo ono što i činimo, da je temelj suvremene Hrvatske Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji i da smo u Hrvatskoj u kojoj se sve nacionalne manjine, uključujući srpsku, trebaju osjećati sigurno i dobro i imati prostor i sredstva za njegovanje svoga identiteta", rekao i Plenković i naglasio kako nema potrebe 30 godina nakon rata na bilo kakve tenzije.

"Mi ćemo tu liniju koja je zadnja brana normalne Hrvatske, koja ne diže tenzije i odlazi u krajnosti niti histerizira politički tjednima i mjesecima, voditi kao glavno načelo", rekao je premijer i dodao kako srpska manjina ne bi trebala prestati s aktivnostima u studenom.

"Ne mislim da bi srpska nacionalna manjina trebala prestati s aktivnostima u studenom. Važno je voditi računa o sadržaju. Vukovar je uvijek osjetljiv. Nikome ne može smetati da djeca pjevaju folklor. Stvar koja se dogodila u petak, smatram da je to loš odabir. Oni koji su išli s ljevice tamo se nastoje opravdati da ne znaju o čemu se radi. Ako je i njima teško, znate da su pogriješili", kazao je premijer.

Upitan o mogućem preslagivanju vladajuće većine, Plenković je rekao kako ne vidi od kuda to ljudima.

"Ne znam odakle to sve dolazi. Toliko je ljudi na sceni koji ne znaju što raditi. Jutros smo imali sastanak koalicije, svi stoje iza toga što sam rekao nakon incidenta u Splitu. Ako se netko hoće priključiti većini, dobrodošao je, ali mora to sam reći", istaknuo je.

Zabrana Thompsona u Zagrebu

Komentirao je i odluku zagrebačke Gradske skupštine da zabrani poklič "za dom spremni" u gradskim ustanovama: "Pravna težina zaključka Gradske skupštine ne vrijedi ništa. Ako ta pjesma postoji 35 godina, neće ju promijeniti nikakav zaključak Gradske skupštine."

Imao je poruku i za medije: "Recite urednicima da pitaju nešto što je relevantno. Ne da im ja uređujem, ali stvarate društvo koje je agresivno, uloga medija posljednjih mjeseci je straobalna. Govorim o ovoj histeriji koja traje nekoliko mjeseci, to vam namjerno govorim, čak i uz rizik da ne napadaju, a napadaju me tako ionako, ali to nije normalno, ne bavimo se bitnim stvarima."

Izjavu premijera Plenkovića pogledajte u videu: